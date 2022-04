Mirtha Legrand contó la rigurosa rutina diario de ejercicios que realiza: “Hago con pesas de 2 kilos en cada tobillo”

Con 95 años y tras haber estado encerrada en su departamento durante más de 300 días por la pandemia, Mirtha Legrand poco a poco retomó sus actividades sociales. Es por eso que ya se puso al día con la cartelera teatral de calle Corrientes, volvió a las funciones del teatro Colón, así como también a sus queridos desfiles para estar al tanto de la moda.

Hace horas, la conductora dijo presente en el desfile organizado por su amigo con el que acostumbra a vestirse, el diseñador Claudio Cosano, donde incluso dio una conferencia de prensa asombrando a todos al revelar su rutina diaria de gimnasia que incluye pesas para sentirse bien, según Primicias Ya.

Ante las cámaras de AN Mediodía (América TV), las declaraciones de la diva, dejaron a todos boquiabiertos.

Mirtha Legrand en el desfile de Claudio Cosano

Ni bien fue consultada sobre cómo se sentía, Mirtha se explayó: “Me siento perfecta, muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa que es grande así que voy vengo” comenzó diciendo. Luego, agregó: “Y no saben la gimnasia que hago... ¡Soy una maravilla haciendo gimnasia! Hago con pesas de 2 kilos en cada tobillo. Las debiera haber traído para que me vean”.

Si bien la diva aclaró que la ejercitación la realiza acostada, aseguró que levanta las piernas para ejercitarse. Asimismo destacó el cuidado médico que tiene desde hace tiempo: “Bueno tengo a Guillermo, mi kinesiólogo, que hace 3 años ya que me acompaña, así que estoy muy bien... estoy perfecta!”, concluyó Chiquita quien por estos días estaría definiendo su regreso a la televisión los sábados por la noche, mientras que los históricos almuerzos quedarían en manos de su nieta, Juana Viale.

El insólito reclamo de Mirtha Legrand a su nieta Juana Viale

Cuando empezó la pandemia por coronavirus, Mirtha Legrand se bajó se la conducción de su programa y su lugar lo tomó su nieta, Juana Viale, que sorprendió al frente de sus dos ciclos tanto los almuerzos como las noches. “Estuve 300 días encerrada sin salir, con la pandemia. Eso es malo, no es bueno. Es difícil reponerse después, pero ya estoy lista para salir al ruedo”, dijo a Pronto por el entusiasmo que tiene en volver a encarar su trabajo con 95 años.

La conductora además se refirió a la próxima entrega de los Martín Fierro el próximo 15 de Mayo en el Hilton. Para esos premios, Juana Viale está nominada a la terna “Mejor labor conducción femenina” por su trabajo en Almorzando con Mirtha Legrand.

Al ser consultada al respecto, Mirtha dijo un poco: “Cuando lo vi, se me llenaron los ojos de lágrimas, me emociono tanto cuando escuché que una de las nominadas era Juana… Enseguida tomé el teléfono, ella estaba en Córdoba filmando, y le mandé un Whatshapp diciéndole: ¡Juanita estás nominada, y tu abuela no está!”.

“Yo soy grande chicos, soy una persona mayor. Si el físico me diera me gustaría hacer los dos, si es que Juanita no hace los almuerzos. Pero voy a hacer los sábados a la noche”, dijo dando un paso al costado de sus legendarios almuerzos.