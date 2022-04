Mirtha Legrand chicaneó a quienes hacen chistes con su edad: “Ojalá lleguen”

Rosa María Juana Martínez Suárez saltó a la pantalla de televisión cuando era todavía en blanco y negro; su juventud y su nombre artístico Mirtha Legrand empezaron a ganar protagonismo en los medios y hoy es la mayor diva de los argentinos.

La actriz y conductora se alejó de la televisión durante la pandemia y si bien la reemplazó Juanita Viale en sus programas, se la extraña. Lo cierto es que pronto volverá a sentarse en su clásica mesa con invitados de lujo y preguntas al hueso.

La Chiqui confirmó la fecha de su vuelta a la televisión en una nota realizada por “LAM” en la entrada al Teatro Colón: “Yo voy a estar, en lo que a mí respecta te puedo decir que voy a estar”, dijo solamente porque aclaró que faltan varios puntos por definir.

Las fotos del cumpleaños de Mirtha Legrand

Ávidos de respuestas, le consultaron por el rumor de que Adrián Suar le propuso una salida mensual y ella se había molestado; a lo que contestó: “No, no es verdad, no crean todo lo que dicen, todo es mentira”. Insatisfechos con los pocos detalles que Mirtha daba, volvieron a preguntar, esta vez por si había competencia con su nieta. “No, no, basta por favor con eso”, soltó Legrand.

Y en una muy buena jugada para darle color a la entrevista, le hablaron de los memes que circulan en las redes sociales y que hacen referencia a su edad. Con su clase y elegancia, la diva aseguró que no le afectan y los chicaneó: “Los tengo bien vividos, ojalá ellos lleguen a mi edad como yo”.

Los memes que tienen a Mirtha Legrand como protagonista por su edad

En febrero, cuando cumplió años, La Chiqui bromeó respecto a su fórmula para mantenerse con salud y con el humor intacto: “Ah, pero yo no cumplo 95, hoy cumplo 59″. Y a los periodistas que la esperaban en la entrada a su departamento les dijo: “He tenido una vida maravillosa, llena de felicidad, de gente que me quería, con dos hijos divinos, un marido amoroso, un público que me ama, ¿qué más puedo pedir? Todo muy placentero”.

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre su vuelta a la televisión?

La angelita Pía Shaw reveló que pronto saldrá a la luz el cierre de contrato: “El 18 de abril será un gran día para estar atentos”.

“¿Vuelve a El Trece en abril? ¿Hay algún título que nos pueda dar?”, le preguntaron el día de su cumpleaños y Mirtha fue contundente: “No sé a qué pantalla. No diré más nada”. Y sobre Juanita, que la estaba reemplazando dijo: “La veo maravillosa, desde que empezó hasta que terminó, una maravilla. Estaba segura, divina, elegante, distinguida, graciosa como es ella”.