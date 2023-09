“Me comí una salchipapa”: Así luce hoy el joven que se convirtió en meme

Recordar a Laureano José Muñoz Pinedo es evocar instantáneamente aquel gracioso video que se hizo viral bajo el título “me comí una salchipapa”.

Con solo algunos rasgos de ese niño que protagonizó la divertida escena en 2014, hoy, a sus 21 años, es un hombre hecho y derecho, convertido en creador de contenido y cantante de vallenato.

Originario de Villanueva, Guajira, Muñoz es un nombre que quedó grabado en la memoria colectiva de quienes presenciaron su experiencia cómica con la salchipapa.

La canción que narraba su travesura, al ritmo del vallenato, se convirtió en un fenómeno en internet, desencadenando una oleada de memes, parodias e imitaciones.

Así luce el niño de "Me comí una salchipapa".

La letra de la canción, que aún resuena en la mente de muchos, decía: “Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, y qué cosa tan sabrosa y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa”. Una anécdota simple pero entrañable que se ganó el corazón de la audiencia digital.

La historia de cómo se dio el video viral

En una entrevista con la revista VEA, Muñoz rememoró su breve pero intensa fama gracias al video y la pegajosa canción. El joven oriundo de La Guajira destacó que el video recibió una gran cantidad de “Me gusta” y generó numerosos comentarios en las redes sociales, prácticamente dando la vuelta al mundo.

Muñoz recordó el momento en que todo comenzó: “Eran las 18:30 cuando mi papá nos dio a mi hermano y a mí un poco de dinero para cenar. Nos dimos un paseo por la calle y vimos un puesto de comida rápida donde vendían salchipapas. Como teníamos mucha hambre, pedimos las más grandes y no nos alcanzó para la gaseosa”.

El repentino estrellato le cambió la vida a Muñoz, quien ya no podía salir a la calle de la misma manera que antes, sin camisa o descalzo. Como mencionó, “Los famosos no salen así, sino bien cambiados porque no falta el que llega a dejar para la gaseosa o tomarse la foto”.

Actualmente, en su cuenta de Instagram (@mellofantastico), Muñoz cuenta con más de 5 mil seguidores y se describe como un “cantante vallenato por pasión”. Además de su incursión en la música, incursionó en la política, siendo aspirante al Concejo Municipal de Juventud de su tierra natal en 2021.

