Su mamá lo encontró en un pozo después de una borrachera: la verdad detrás del viral del momento

En Tucumán, un divertido video se hizo viral en TikTok y generó millones de risas en todo el país. Sin embargo, lo que parecía ser un incidente real resultó estar armado. Agustín, un joven reconocido en la plataforma por su humor, decidió llevar su creatividad al siguiente nivel.

Después de una noche de fiesta, Agustín regresó a su hogar y por su estado de embriaguez durmió en un pozo en la vereda de su casa. Lo que no esperaba era que su madre lo descubriría durmiendo plácidamente en el pozo al día siguiente.

En el video, se puede escuchar a una mujer que se acercó a la vivienda y preguntó: “¿Qué hace el pozo destapado?”. Se asomó y descubrió a Agustín en el pozo por lo que decide intentar despertarlo gritando su nombre. “Uh el pelot*** este. Donde se ha tirado”, dijo. Ante la falta de respuesta, decidió llamar a la madre de Agustín para informarle de la peculiar situación.

La situación se vuelve aún más cómica cuando la joven que descubrió a Agustín aplaude irónicamente y llama a la madre como “señora”.

La mamá, sorprendida y visiblemente molesta, decidió buscar a su hijo. En su camino hacia el pozo, no puede evitar expresar su disgusto y reclamarle a Agustín por su comportamiento. “En qué momento me has sacado el parlante, hijo de remil. Mirá con cerveza y todo. Mirate la mugre que tené, Agustín. Yo no te voy a lava más la ropa. Ya voy a buscar una escalera. Voy a bajar y te voy a hacer re cag...”.

El video rápidamente se volvió viral, acumulando más de 700 reproducciones en X, antes llamado Twitter y un millón en TikTok. Los comentarios no se hicieron esperar, con usuarios haciendo chistes sobre la situación de Agustín en el pozo. “Una birra de almohada, qué lujo”; “Llegando del cumpleaños el finde”; “Debe estar re fresquito ahí”; “Se fue a reflexionar sobre la vida”, “Es cine”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, pronto los internautas descubrieron que el video había sido guionado por Agustín, ya que lo reconocieron. El joven tiktoker (@aguupedernera) tiene un perfil con más de 80 mil seguidores y es conocido por sus videos de humor. En esta ocasión decidió darle un giro inesperado a su contenido y sorprender a sus seguidores. Aunque el video no era real, logró captar la atención de todos y demostrar su ingenio y creatividad.

