Una pareja causó las risas del jurado en Got Talent y Abel Pintos los liquidó: “Horrible”

Este miércoles comenzó el decimoquinto programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, una pareja se presentó con su espectáculo, divirtió a todos y logró avanzar de ronda.

Constanza Magni y Nicolás Germano son dos participantes provenientes de la provincia de Tucumán. Para su presentación, armaron una coreografía con magia, divirtieron al excelentísimo jurado y lograron pasar a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso.

Así fue el divertido show de Constanza Magni y Nicolás Germano

Constanza Magni y Nicolás Germano iniciaron su presentación con unas breves palabras: “Qué lindo conocerlos, gracias. Estamos muy contentos. Estamos casados hace 10 años y estamos juntos hace 19 años”.

Inmediatamente, comenzó el show del dúo. Para esta ocasión, armaron una coreografía con magia. Poco a poco, se llevó los aplausos del público y las risas de cada miembro del excelentísimo jurado.

El show que divirtió al jurado

Al momento de la devolución, La Joaqui tomó la palabra y dijo: “Me parecen muy lindos. Me parece interesante lo que hicieron, la propuesta. Está muy bueno para un desfile de moda. Nunca ví una propuesta así”.

El siguiente fue Abel Pintos, quién en todo jocoso dio su punto de vista: “A mi me pareció tan malo que dio la vuelta y me encantó... Me gusta lo que hacen bailando, pero son dos atorrantes. Cuando uno hace algo con mucho amor, sabiendo que lo que están haciendo es ‘horrible’, da la vuelta y encanta”.

Florencia Peña fue quién continuó: “Yo lo que diría de manera más fina, es que la debilidad lo están haciendo su fortaleza. Hay algo que es verdad, no es el talento el baile, pero es tan lindo lo que hacen, que eso que dice Abel, tiene razón”.

La pareja tucumana que divirtió a todos

Luego, Emir Abdul finalizó con la devolución: “No existen malos bailarines. Lo que más suma en este espectáculo no solamente los cambios de looks, sino la energía de ustedes”.

Finalmente, llegó el momento de la votación final. Todos los miembros del jurado votaron de forma positiva, lo que generó que la pareja oriunda de la provincia de Tucumán pasara a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso.

Seguí leyendo