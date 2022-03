Mariana Diarco denunció amenazas de Flavio Azzaro: “A mi no me vas a callar, imbécil”

Esta semana, Flavio Azzaro fue tendencia por las criticas a sus desafortunados dichos acerca de la violación en grupo que ocurrió en Palermo. Sumado a esto, Mariana Diarco, con quien se enfrentó en enero, denunció que fue amenazada por el periodista deportivo. “A mi no me vas a callar, imbécil. Perdi un trabajo por tu culpa” le dijo Diarco.

El periodista Juan Etchegoyen, conductor de ‘Mitre Live’ reveló que Mariana Diarco le contó que sufrió amenazas por parte de Flavio Azzaro. Ambos tuvieron un conflicto en enero pasado, en donde la ex del Dipy acusó que abandonó su trabajo porque no la dejaron participar en una entrevista que Azzaro se defendía por sus dichos contra la comunidad LGBT.

Juan difundió el audio de Mariana hablando pestes de Azzaro. “Me desperté con un mensaje del abogado de Azzaro diciéndome que me iban a denunciar porque yo estaba perjudicando a su cliente por lo que dije de él. Ese muchacho se perjudica solo y constantemente porque es nefasto, porque todavía no se da cuenta en la época en la que vivimos” explicó Diarco.

La conductora acusa a Azzaro de perder su trabajo por su culpa

“No sé si trabaja en la tele pero no prende la tele, si no se lee un libro, si es tan ignorante como demuestra ser o le encanta que hablen de él” expresó Mariana. Luego le habló directamente a Azzaro: “Flavio, a mi no me vas a callar, imbécil. Yo perdí un trabajo por vos en el momento más difícil del país después de la pandemia. Si yo tengo que alzar la voz para que personajes como vos no estén más en la tele lo voy a seguir haciendo, que te quede claro”.

Por otro lado, Diarco se expresó en contra del periodista de CronicaTV en su cuenta de Twitter. “Te aviso flaquito que aunque no los tenga me sobran los huevos que a vos te faltan y aunque mandes abogados de cuarta a amenazarme yo no me voy a quedar callada” escribió Mariana.

MARIANA RENUNCIÓ A SU TRABAJO, LUEGO DE UNA ENTREVISTA CON AZZARO

En enero pasado, Flavio Azzaro pidió disculpas tras haber sido muy criticado por ironizar sobre el ataque homofóbico que sufrió un bar de la comunidad LGBTIQ+. Lo hizo en Crónica TV, canal del que también forma parte Mariana Diarco.

Luego de las disculpas de Azzaro, se conoció que Mariana Diarco renunció a Crónica TV luego de no participar de la entrevista hecha al periodista. La nota se dio en su programa que compartía con Esteban Trebucq, en donde Azzaro hizo su descargo por los comentarios homofóbicos sobre el ataque a un bar inclusivo en Palermo. ¿El motivo de la renuncia? No le gustó que no la dejaran intervenir, se sintió mal y se fue.

“No quiero dejar pasar mi opinión sobre la nota que se le hizo ayer a Flavio Azzaro en el segmento informativo del cual soy la conductora junto a Esteban Trebucq”, comenzó diciendo la conductora en historias en su cuenta de Instagram. Además, Mariana opinó que “no deberían darle lugar a personas cómo él en los medios de comunicación, personas que reparten odio no deberían estar conduciendo un programa de televisión”.

Días después, Diarco se refirió a su renuncia. “No tengo intenciones de seguir compartiendo pantalla con ese ser despreciable. Sigo hasta esa fecha porque soy respetuosa de los contratos y no quiero dejar a todo un equipo tirado”, explicó Mariana a Pronto.

Diarco continuó así su descargo: “Me pidieron que siga, pero como no van a tomar cartas en el asunto con este muchacho las voy a tomar yo yéndome; no puedo seguir trabajando con él después de lo que dijo”. Además, agregó: “Yo quería dar mi opinión, dársela en la cara, pero hubo algunas discrepancias con mi producción y no pude participar”.