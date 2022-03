Flavio Azzaro relativizó la violación grupal a una mujer en Palermo y lo repudiaron en las redes

Flavio Azzaro se convirtió en tendencia en las últimas horas nuevamente por aberrantes declaraciones emitidas en televisión. Es que el periodista minimizó la violación grupal a una mujer en el barrio porteño de Palermo, lo que derivó en un fuerte repudio en las redes sociales tanto hacia su persona como al canal que le da voz, Crónica TV.

El conductor se preguntó al aire cómo podía repercutir en la causa si eventualmente la víctima y los seis detenidos estaban bajo los efectos de una sustancia ilegal, como si eso fuera justificativo para cometer abuso sexual.

“Existen orgías por voluntad propia, eh. Aunque acá ella mostraba que se quería escapar”, dijo el periodista.

“Hay personas que se arrepienten de haber accedido a algo y cuando toma conocimiento público. Durante o después. Dicen ‘yo no quería participar de esto’”, señaló Azzaro, poniendo en duda la veracidad de los hechos.

“Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos”, manifestó de manera repudiable.

Ante semejantes palabras, el panelista Gustavo Chapur fue claro: “A mí me parece totalmente irrelevante saber si la chica consumió o no consumió. Es violación”. Pero Azzaro lo interrumpió e insistió: “¿Y ellos? Pueden decir que también estaban drogados y que eran incapaces de entender si ella estaba drogada”.

En las redes sociales, los dichos de Azzaro generaron intensa indignación. Usuarios de Twitter se mostraron enfurecidos por las declaraciones del comunicador culpando a la víctima.

Sol Despeinada -tal el nombre que usa en las redes la médica y docente especializada en salud sexual y reproductiva- fue una de las que se mostró furiosa con el conductor.

“Dejen de decir que lo de Azzaro es ‘polémico’. Es inaceptable que quiera sacar a la víctima de ese lugar e igualarla a los seis agresores. Me pregunto ¿a quién le sirve los Azzaro en los medios? ¿Quién sostiene este tipo de ’comunicadores’?”, reflexionó la periodista Marcela Coronel.

“Lo de Azzaro es peligroso porque le reafirma a un montón de chabones que lo que piensan es correcto. No importa si mañana pide disculpas, no importa si “le damos fama” este tipo no está capacitado realmente para hablar de estos temas en televisión”, consideró Carolo Vázquez.

Darío Barassi cuestionó a Flavio Azzaro (Twitter)

Incluso, el conductor de “100 argentinos dicen”, Darío Barassi, no soportó tremendas declaraciones de Flavio Azzaro y tuiteó: “Hay gente que no debería estar en los medios. De verdad. Por ahí yo soy uno de ellos para algunos, porque le puedo caer para el orto y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas”.

La defensa de Azzaro: “Es una operación en mi contra”

“Siento que esto es una operación en mi contra y que me quieren perjudicar. Cortaron y viralizaron esa parte, sin poner todo lo que dije antes y después”, expresó el periodista al ser consultado por el portal Primicias Ya.

Y en Twitter, el conductor de Crónica TV agregó: “Está editado y sacado de contexto. Antes y después de eso, lo dije 50 veces, que eso era lo que podía usar la defensa. Dije 20 veces, veinte, que a los hijos de puta esos los tenían que meter 50 años presos. ¡50! Y editan la parte donde digo lo que dirá la defensa”.

El descargo de Flavio Azzaro tras sus dichos minimizando la violación grupal ocurrida en Palermo (Twitter)

“Que quede claro: ojalá vayan 20 años en cana”, escribió Azzaro en un mensaje junto a uno de los videos que compartió con sus seguidores.

De todos modos, no es la primera vez que Flavio Azzaro es protagonista de escándalos.

Días atrás, se mostró en contra del colectivo LGBTQI+ al cuestionar un bar inclusivo. “¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?”, dijo el conductor interpelando a una compañera.

De fondo se escuchó a otra colega aclarar: “Es un café inclusivo”. Entonces, Azzaro fue a fondo: “¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”.

Y Azzaro también incomodó en vivo a su compañera: “A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?”.