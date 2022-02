En pleno Día de los Enamorados, Flavio Azzaro se casó en el Rosedal de Palermo

A lo largo de su carrera periodística Flavio Azzaro se ha hecho de cuantiosos detractores a causa de su estilo descontracturado y de sus comentarios sin filtro. Esta vez no fueron sus mordaces dichos los que lo hicieron estar en los flashes, sino una noticia un poco más alegre, ya que el periodista deportivo contrajo matrimonio con su pareja, Sol Nobile en el Rosedal de Palermo.

Azzaro aprovechó los festejos por el Día de los Enamorados para dar el sí y declarar su amor a la traductora de francés, a quien conoció siendo vecinos y por su pasión por Racing.

Flavio Azzaro y Sol Nobile muy enamorados

“Le propuse casamiento a los 4 meses”, expresó Flavio en declaraciones anteriores al casamiento que hoy celebró el civil, mientras que la gran fiesta se llevará a cabo el próximo 5 de marzo.

Flavio Azzaro muy emocionado

En las fotografías se puede observar al mediático conductor vistiendo muy elegante, ya que luce un saco celeste con cuello azul marino, y camisa, corbata y pantalón en los mismos tonos oscuros. Pese a que se llevó a cabo en un lugar público, no se observó gran cantidad de invitados, tan solo algunos familiares de Flavio se hicieron presentes en la ceremonia, como su mamá y una tía, aparte de los testigos de la unión civil y amigos de la pareja.

Flavio Azzaro junto a algunos de los invitados

“Estoy bastante tranquilo, pero siempre se van sumando cosas para solucionar. Es un bardo organizar un casamiento”. cerró el polémico conductor de Crónica Tv, que hace unas semanas fue noticia por sus dichos poco afortunados sobre la comunidad LGBTIQ+, cuando trató de manera despectiva una noticia sobre un ataque de odio a un café inclusivo y, además, confesó ser “machista y homofóbico”.

“Hablé de la comunidad de una manera despectiva. Tendría que empezar a pensar por qué hablé así. No le di importancia al ataque que había recibido el lugar. No fui empático con los que sufrieron esta agresión. No estuvo bueno”, comenzó el periodista al comienzo de su programa en Crónica TV.

“Yo todavía soy un tanto homofóbico y un tanto machista. Y tendría que ocuparme por cambiar. Primero porque soy un ser humano y segundo porque trabajo en un medio de comunicación. Quizás porque no entendía de qué estaba hablando seguí como un pelotudo”, confesó finalmente en un polémico pedido de disculpas.