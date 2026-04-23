Los estudios muestran que el ejercicio es la formas más efectiva para combatir los ataques de ansiedad

Estudios recientes evaluaron el impacto del ejercicio físico intenso como herramienta terapéutica para tratar los ataques de pánico y encontró resultados más efectivos que los métodos tradicionales de relajación. La investigación analizó a 102 adultos diagnosticados con este trastorno durante un período de 12 semanas bajo un diseño controlado y aleatorizado.

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Estudios recientes evaluaron el impacto del ejercicio físico intenso como herramienta terapéutica para tratar los ataques de pánico.

El estudio comparó sesiones de entrenamiento intermitente de alta intensidad con técnicas clásicas de terapia cognitivo-conductual y detectó una reducción más marcada en la gravedad y frecuencia de los ataques de pánico.

El abordaje se centró en la exposición interoceptiva, una técnica que busca que los pacientes se enfrenten de forma controlada a las sensaciones físicas que desencadenan el pánico. En este caso, el ejercicio intenso cumplió esa función al replicar síntomas como la aceleración del ritmo cardíaco o la sudoración en un entorno seguro.

“Los profesionales sanitarios pueden adoptar el ejercicio intenso, breve e intermitente como una estrategia de exposición interoceptiva natural y de costo bajo”, señaló el investigador Ricardo William Muotri. Además, destacó que “no es necesario que se realice en un entorno clínico ”, lo que facilita su implementación en la vida cotidiana.

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Cómo se desarrolló el estudio

El ensayo incluyó a más de cien participantes que fueron divididos en dos grupos. Uno realizó entrenamiento físico con intervalos de alta intensidad, mientras que el otro aplicó técnicas de relajación muscular, habituales en tratamientos psicológicos.

Las sesiones de ejercicio combinaron estiramientos, caminatas, carreras cortas intensas y períodos de recuperación activa. Este esquema permitió reproducir las sensaciones corporales típicas de un ataque de pánico en condiciones controladas, lo que favoreció la adaptación progresiva de los pacientes.

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Resultados clínicos

Los datos mostraron mejoras en ambos grupos, aunque los cambios fueron más pronunciados en quienes realizaron ejercicio. En estos casos, se registró una reducción significativa en la intensidad y frecuencia de los ataques, junto con una disminución de los síntomas de ansiedad y depresión.

Además, los efectos positivos se mantuvieron hasta 24 semanas después de finalizada la intervención, lo que indica una mayor durabilidad frente a las técnicas tradicionales de relajación.

Una alternativa con mayor adherencia

El estudio también evaluó la percepción de los participantes respecto al tratamiento. Quienes formaron parte del grupo de ejercicio manifestaron mayor satisfacción y predisposición a continuar con la práctica.

Este aspecto resulta clave en el abordaje del trastorno de pánico, donde la adherencia al tratamiento suele representar un desafío. La incorporación de métodos activos, que implican participación directa, puede favorecer la continuidad y mejorar los resultados a largo plazo.

Implicancias para el tratamiento

Actualmente, el tratamiento estándar incluye terapia cognitivo-conductual y, en algunos casos, medicación antidepresiva. Dentro de este marco, la exposición interoceptiva tradicional utiliza ejercicios como la hiperventilación o movimientos repetitivos para inducir síntomas similares a los del pánico.

El nuevo enfoque basado en ejercicio físico intenso amplía estas herramientas al ofrecer una alternativa más accesible, replicable y cercana a situaciones reales. Según los investigadores, esta modalidad podría integrarse a los modelos de atención existentes, especialmente en contextos con recursos limitados.