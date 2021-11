Flavio Azzaro definió a Pampita como “la cornuda de la Argentina” y la modelo lo destrozó

El pasado lunes Roberto García Moritán fue invitado a “Polémica en el Bar” (América) luego de su triunfo en las elecciones legislativas y tuvo un fuerte intercambio de palabras con Flavio Azzaro, luego de que este lo ninguneara llamándolo “marido de Pampita”.

Tras esta fuerte discusión, fue Pampita quien prestó declaraciones en un móvil de Intrusos y defendió a su esposo declarando que no le gustó para nada el trato que recibió su marido: “Vi el cruce, y a mí me parece que cuando invitas a alguien a un programa tiene que haber cierto respeto con el invitado. Me pareció, más allá de los comentarios de él, que la producción y el conductor no tuvieron el respeto que merecía Robert”, comentó la conductora.

Redes sociales de Pampita

Una hora más tarde y sin olvidar el mal momento que pasó su marido en televisión, Pampita no dudó en compartir en su cuenta de Instagram una captura de la entrevista a Valeria De Genaro cuando era novia de Azzaro.

Sin dudarlo la conductora de Net TV dejó a la vista el titular de la vieja nota dirigida al periodista que decía: “El gran plan con Azzaro eran fideos con manteca y rivotril”.

Al enterarse de esto, el periodista deportivo le contestó sin reparos a la conductora llamándola “la cornuda de la Argentina” y agregó: “Si queremos ser malos, somos malos todos, Pampita. Sos la cornuda”.

Lo que siguió fue una justificación de la ironía del propio panelista del ciclo conducido por Mariano Iúdica: “Él quiso venir a un programa que se llama Polémica en el Bar, no vino a un programa que se llama Pensemos sobre las sociedad, vino a Polémica en el Bar, Pampita de mi vida. Tranquila vos Pampita, seguí con la tuya, yo le hablé a tu marido y con vos no me metí, y sacaste a relucir en tu Instagram, una nota sacada de contexto sobre lo que dijo Valeria de Genaro sobre mí en el 2013″, dijo Azzaro con la captura de la historia de la modelo.

Por su parte, Pampita no se quedó callada y volvió a utilizar su cuenta de Instagram para repudiar el accionar de Flavio: “¿En serio le dan lugar a este hombre en televisión?”, escribió la modelo que mencionó la cuenta oficial de Instagram del periodista deportivo y también las redes de la emisora en la que trabaja.