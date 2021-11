Flavio Azzaro y Roberto García Moritán protagonizaron un fuerte cruce en Polémica en el Bar y casi termina mal: “Sos el marido de Pampita nada más”

Tras la ardua jornada electoral del domingo, los integrantes de “Polémica en el Bar” analizaron los resultados y decidieron invitar a Roberto García Moritán, quien será uno de los nuevos integrantes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y asumirá a partir del próximo 10 de diciembre como parte de Juntos por el Cambio.

“El costo de este resultado para los argentinos va a ser carísimo: metieron en la calle 605 mil millones de pesos y el efecto de esta emisión monetaria la vamos a ver en marzo o abril. ¿Sabés lo que va a pasar en la billetera y en el sueldo de la gente? Y festejan haber perdido una elección”, opinó García Moritán, que luego defendió su espacio y lo comparó con lo hecho por el gobierno actual: “En los cuatro años de Mauricio Macri, se imprimieron 750 mil millones de pesos. En los últimos seis meses, el oficialismo imprimió 605 mil millones de pesos”.

“Tomaron un poco de deuda, nada más...”, acotó Flavio Azzaro, panelista del ciclo junto a Marcela Tauro, Mercedes Ninci, Chiche Gelblung y Mauricio D’Alessandro. “Es una pavada decir que fue Macri el que nos endeudó”, afirmó Roberto. y en ese instante Azzaro le retrucó en tono irónico: “¡Discúlpeme, marido de Pampita... le hago una consulta!”.

“¡No le digas así! Es Roberto...”, lo corrigió Marcela Tauro, a lo que Azzaro se defendió “¡Es el marido de Pampita! Es un elogio que te digan ‘marido de Pampita...’. Si a mí me dicen ‘marido de Sol’, me pongo contento”, insistió el panelista. “Sí, pero en tu boca es irónico”, lo cortó Mariano Iúdica.

“Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica. Porque si es economista, es un desastre, porque dijo que el dólar iba a estar a 400 pesos. Ahora va a hablar de economía el marido de Pampita y nos va a decir a nosotros si Macri pidió o no pidió deuda. Bueno, escuchémoslo desde ese lugar...” insistió Flavio, manteniéndose en el mismo tono sarcástico.

“Mirá, las únicas veces que vi que te subieron a Twitter, fue cuando me puteaste a mí. Ahora te veo que viniste preparado... ¿cuánto preparaste el guiñó?”, le devolvió Moritán. Pero Flavio siguió firme en su postura: “¿Usted es economista o qué, marido de Pampita?”. “Súbanle notas, porque si no pobre tiene que putearme cuando no estoy, ahora por lo menos lo hace de frente. Posteos, le gusta salir en la revista”, continuó el empresario gastronómico.

tenso cruce entre García Moritán y Flavio Azzaro

“¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol, dale!”, interrumpió el panelista, refiriéndose a la buena relación que mantiene Roberto con Benjamín Vicuña, expareja de su actual esposa. “Tiene que hablar de mí, de Benjamín, yo tuve que googlear cómo se llamaba porque lo quería saludar y le dije ´hola Flavio´ cuando llegué”, respondió Roberto, que parado frente a cámara mostraba su celular.

A medida que avanzó el programa la cosa se puso más tensa “No te conoce nadie, mostro. Sos el marido de Pampita. El día que te deje Pampita te ponés un maxikiosco”, se expresó el periodista y Roberto García Moritán no se calló nada: “Flavio, sos un maleducado. Pero está bien, es así, pero sos un maleducado vos como persona”, concluyó el esposo de la modelo.