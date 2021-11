Pampita apuntó contra Flavio Azzaro luego del ataque a su marido en Polémica en el Bar

Este lunes Roberto García Moritán fue invitado a “Polémica en el Bar” (América) luego de su triunfo en las elecciones legislativas y su lugar en la Legislatura de Buenos Aires.

Mariano Iúdica fue el encargado de presentar al empresario y desde el momento que entró al estudio fue increpado por el periodista Flavio Azzaro quien se burló del invitado llamándolo “marido de Pampita”.

El cruce fue tenso y sirvió para subir el rating por lo que ni la producción, ni tampoco el conductor intentaron frenar a Azzaro quien no trató bien al invitado.

En “Intrusos” (América), Pampita habló en el móvil del programa de espectáculos y comentó que no le gustó para nada el trato que recibió su marido en el histórico ciclo de América.

“Vi el cruce, y a mí me parece que cuando invitas a alguien a un programa tiene que haber cierto respeto con el invitado. Me pareció, más allá de los comentarios de él, que la producción y el conductor no tuvieron el respeto que merecía Robert”, comentó la conductora.

Redes sociales de Pampita

Una hora más tarde y sin olvidar el mal momento que pasó su marido en televisión, Pampita no dudó en compartir en su cuenta de Instagram una captura de la entrevista a Valeria Genaro cuando era novia de Azzaro.

Sin dudarlo la conductora de Net TV dejó a la vista el titular de la vieja nota dirigida al periodista que decía: “El gran plan con Azzaro eran fideos con manteca y rivotril”.