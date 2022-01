El comentario homofóbico de Flavio Azzaro que generó rechazo en redes

A lo largo de su carrera periodística Flavio Azzaro se ha hecho de cuantiosos detractores a causa de su estilo descontracturado y de sus comentarios sin filtro. Esta vez no fue la excepción y el periodista fue repudiado en redes sociales luego de expresar su opinión tras referirse a un hecho contra la comunidad LGTBIQ+.

Todo comenzó cuando su colega de Crónica, Carolina Bisgarra, comunicaba la noticia de un ataque de odio a un bar inclusivo, en donde dos personas arrojaron un almohadón en llamas. Inmediatamente Azzaro reparó en el concepto de inclusividad del bar y consultó si él podía asistir al establecimiento. Cuando una de sus colegas le explicó que “es un café inclusivo”, el conductor se expresó a los gritos: “¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”.

“Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómodo en un lugar”, contestó la panelista intentando poner paños fríos en la situación, pero el periodista insistió: “Yo sólo pregunté si podía ir porque sino parece un poco discriminador. A mí que me gustan las mujeres puedo ir”.

“A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?”, indagó a su compañera y ella nerviosa respondió: “Los chicos. Pero me descolocas. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana”.

Luego reparó en el tatuaje de su compañera de trabajo y le consultó acerca del significado del mismo, pese a que la periodista quería continuar dando la información inicial. “Bueno, ya está no pasó nada. La gente pregunta esas cosas. Entrá a WhatsApp, ¿vos te creés que la gente está preguntando si pasó algo con el almohadón?”, cerró Flavio, minimizando la noticia sobre el ataque de odio a un bar LGTBIQ+.