Los fogosos besos de Emily Lucius y Martín Salwe en su falsa boda en El Hotel de los Famosos

Emily Lucius y Martín Salwe sellaron su amor en el Hotel de los Famosos con una falsa boda, bajo la tradición judía. En el medio de la fiesta, se dijeron sus votos de amor: Martín le dijo que espera “que esto dure por muchos años más” y Emily le soltó un “te quiero un montón”.

Este jueves por la noche, se dio la ceremonia de tradición judía donde Emily Lucius y Martín Salwe celebraron su amor. A pesar de que en un principio iba a tratarse de una boda, tal como hicieron Sabrina Carballo y Chanchi Estévez, ellos decidieron que no estaban de buen ánimo para una boda, y eligieron una fiesta junto a sus compañeros.

Días atrás, la influencer se probó vestidos con Pampita Ardohain. “Me siento la amiga de la novia, como en esos programas de diseñadores”, dijo la conductora. Aunque Emily prefirió que la llamen “la anfitriona” porque le parecía mucho pasar por el altar. Luego de probarse cinco opciones distintas, terminó eligiendo el outfit.

“Me arrepiento del vestido que elegí, quiero el corto ahora, esto puede pasar, estoy como que quiero que pase todo ya”, confesó la hermana de Belu Lucius, al otro día. Por su lado, el exlocutor bromeó con la elección de su testigo: “Lo veo a Imanol Rodríguez y parece que es mi amigo que llega detonado de cinco casamientos”.

Emily y Martín tuvieron su boda judía

La noche de la falsa boda, al ingresar al salón improvisado, Emily soltó: “Qué lindo, hay música, hay flores, mesaza con cosas ricas, todas especialidades judías, está buenísimo”.

A pesar de que parecía una boda, para ellos solo se trataba de una fiesta. “Decidimos postergarlo para más adelante, cuando esté Chanchi, Sabri, porque no hay casamiento sin la familia, y como solo están los sanguinarios dijimos hagamos una fiesta mejor”, explicaron.

Los votos de amor de Martín Salwe y Emily Lucius

Llegó el momento romántico de la noche y el primero en hablar fue Martín. “Yo quería agradecerte porque llegaste en un momento que quizá era difícil para mí y siento que tu llegada marcó un cambio en el hotel. Sos una bella mujer, una gran persona. Espero que esto dure, que siga acá y también lejos del hotel. Te doy un beso, que selle este amor, hoy, y por muchos años”, le dijo.

Luego, Emily dejó sus palabras con mucho sentimiento: “Cuando entré no sabía que me iba a pasar esto; me gustás mucho, te quiero un montón y quiero que siga también”. Para cerrar, Emily agregó: “Es un festejo para unir y celebrar el amor y la vida”.

Más de la boda judía de Lucius y Salwe

Durante la fiesta, los participantes bailaron sin parar y Emily y Martín no pararon de darse besos apasionados durante toda la noche. Con música de Bandana y rondas con bailes judíos, se vivió intensamente la celebración.