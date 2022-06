Escandalosa denuncia: un ex Cuestión de Peso asegura que Martín Salwe le “tocó la cola” dos veces

Martín Salwe está en el ojo de la tormenta desde hace varias semanas por lo que se vio de él en “El hotel de los famosos” pero también por lo que se ha dicho sobre él en redes y en diferentes programas de televisión.

Primero fue Leo García quien al salir del reality dio polémicas declaraciones sobre el locutor de Showmatch. El cantautor dijo que el joven es un “potencial violín” y lo trató de homofóbico. Por estos dichos, Salwe iniciará acciones legales con la ayuda de su abogado, Alejandro Cipolla.

Fran Marino y Martín Salwe.

Ahora se suma un exparticipante de “Cuestión de Peso” quien a través de sus redes aseguró que Martín le tocó la cola dos veces cuando se cruzaron en el estudio del programa de Marcelo Tinelli. Además, se solidarizó con Leo García.

“Este pibe me tocó la cola dos veces sin mi consentimiento; pésimo. Lo tuve que hablar con mi amiga por lo mal que me sentí… no una, dos veces”, dijo Fran Mariano, mostrando una foto de ambos sonrientes en el piso de Showmatch La Academia, donde Salwe trabajó como locutor.

Fran Marino y Martín Salwe.

Martín Salwe demandará a Leo García

Se supo que Martín Salwe va a demandar a Leo García por sus declaracions públicas en las que aseguró que el locutor es un “potencial violín”. Además, el abogado adelantó que harán lo mismo con otros participantes.

“Toma nota: Salwe inicia una querella penal contra Leo García por calmnias e injurias y una demanda civil por daños y perjuicios, y además me contaron que puede tomar la misma decisión con otros integrantes de cara al futuro según lo que expresen sobre su persona”, dijo al respecto Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

Y concluyó: “El abogado designado por Salwe para llevar esto adelante es el letrado Alejandro Cipolla que en las próximas horas seguramente publicará los documentos de esta situación”.

Martín Salwe demandará a Leo García.

“Para mi ese tipo tiene que estar denunciado a INADI y a Fundación Igualdad porque es un violin en potencia. Es fuerte porque esta en la televisión un degenerado”, expresó Leo García sobre Salwe una entrevista con “LAM” y eso fue lo que molestó al locutor.

“La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer. Todo el tiempo era una burla hacia mi sexualidad…Me molestó muchísimo. Toqueteos…”, agregó.