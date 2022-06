Turco García, furioso con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: “Salgo de acá y te agarro a trompadas”

Este viernes, en El Hotel de los Famosos, se dio un muy tenso cruce entre el Turco García y Martín Salwe en la dinámica del “Todos contra todos”. Tras un gesto desconcertante del exlocutor, el Turco consideró que era para él y disparó con todo contra Salwe.

En el “Todos contra todos” del Hotel de los Famosos, los participantes ponen en palabras las estrategias y traiciones dentro del reality para definir al segundo duelista de la semana. En la votación, quedó definido que el Turco García será quien enfrente en la H a Imanol Rodríguez.

En medio de la votación, el exfutbolista no pasó por alto un gesto del locutor, que parecía que estaba anotando algo en su mano. “¿Por qué hacés así, bolu…?”, quiso saber el Turco. “Me pica la mano, si no tengo lapicera”, explicó Salwe.

Pero García no se quedó tranquilo con su respuesta y le dijo furioso: “¿Y por qué anotás? No te hagas el vivo conmigo, en serio, porque yo salgo de acá y te agarro a trompadas, tarad… No me faltes el respeto. ¿Dale? Que yo no soy ni los que se fueron ni los que se quedaron. Respetá, porque después cruzo la puerta y te cag… a trompadas. Cerrá el or… conmigo, pendej…”.

Después, fuera de la reunión, el joven explicó qué fue lo que quiso hacer: “Yo siempre jodo con que Lissa Vera actúa mucho y hago como que anoto la cantidad de veces que actúa. Y le hago la seña a Sabri (Carballo) como diciendo ‘Sabri, anótate esta. Otra vez, Lissa actuando’. Y el Turco piensa que es para él”.

Desde que ingresó Emily, se la vio muy cerca de Salwe

Melody Luz se hizo análisis en El Hotel de los Famosos, en medio de rumores de embarazo

Melody Luz pasó esta semana con complicaciones por síntomas que hacían creer en un posible embarazo en El hotel de los famosos. La bailarina, quien mantiene una relación amorosa con Alex Caniggia, venía acusando malestares, náuseas, mareos y cansancio.

En la edición de este viernes, la participante recibió la visita de dos médicos, que le comunicaron los resultados de los análisis que le habían hecho. “En los últimos días, dos días más que nada, me estuve levantando con náuseas”, le dijo la bailarina. Aunque luego, en un corte de edición, aclaró: “Hoy me siento bien, me levanté super bien. También me estoy cuidando un poco con las comidas”.

Entonces, el profesional le contó: “Te hicieron un pool de análisis que, dentro de todo, salió normal. El único examen que salió patológico fue el de orina, que nos está mostrando que tienes una infección urinaria”.

“Me dan los resultados de los análisis de sangre de hoy. Tengo una pequeña infección, la cual se va a curar con antibióticos. Por eso todos los malestares que he tenido en estos días”, explicó la bailarina.

Además, el médico le precisó sobre la prueba que le habían practicado para detectar un posible embarazo: “Te hicieron una Gonadotropina coriónica también para descartar embarazo que dio negativo”.