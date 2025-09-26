26 de septiembre de 2025 - 11:51

La hierba que ayuda a dormir mejor y está en todas las dietéticas

Un recurso natural que mejora el sueño, calma la ansiedad y está disponible en todas las dietéticas.

Por Ignacio Alvarado

Se trata de la valeriana, una planta medicinal reconocida por su acción calmante y ansiolítica. En diferentes estudios de fitoterapia se comprobó que sus compuestos naturales favorecen la reducción del estrés, disminuyen la actividad del sistema nervioso central y ayudan a lograr un descanso profundo sin los efectos secundarios que suelen generar algunos fármacos.

image

Propiedades destacadas de la valeriana

Además de sus propiedades para inducir el sueño, la valeriana se utiliza para aliviar cuadros de ansiedad, nerviosismo e incluso pequeñas contracturas musculares. Por eso es habitual que se recomiende como complemento en casos de insomnio leve, especialmente cuando la dificultad para dormir está relacionada con preocupaciones diarias o tensiones acumuladas.

image

Lo interesante es que esta hierba se encuentra fácilmente en todas las dietéticas, en presentaciones que van desde la raíz seca para preparar en infusión hasta cápsulas y extractos líquidos. Los especialistas en medicina natural señalan que, al ser un producto económico y accesible, se transformó en uno de los más buscados por quienes quieren mejorar la calidad del descanso sin recurrir a medicamentos de síntesis.

Cómo incorporarla a la rutina diaria

Un punto clave es la constancia: los efectos de la valeriana suelen percibirse después de varios días de consumo regular, sobre todo cuando se incorpora en una rutina que combine otros hábitos saludables como evitar pantallas antes de dormir, cenar liviano y mantener horarios estables de descanso.

Aunque es segura para la mayoría de las personas, los médicos advierten que no debe mezclarse con otros sedantes sin supervisión profesional. En embarazadas y menores, siempre se recomienda consultar previamente con un especialista en salud.

Así, la valeriana sigue consolidándose como la hierba natural más elegida para combatir el insomnio leve. Su fácil acceso en las dietéticas y su efecto calmante la convierten en una alternativa confiable para quienes buscan dormir mejor y recuperar la energía cada mañana.

