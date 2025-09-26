26 de septiembre de 2025 - 12:22

Precio final del Volkswagen Nivus en septiembre 2025

El Volkswagen Nivus se mantiene entre los autos más elegidos en Argentina. Con precios actualizados, este auto combina diseño, tecnología y seguridad.

Por Ignacio Alvarado

Desde su arribo al país, este auto Volkswagen ha destacado por su silueta deportiva, llantas de aleación y luces LED delanteras y traseras. Estas características lo diferencian de otros autos compactos disponibles en Argentina, captando la atención de quienes valoran estética y funcionalidad en su vehículo diario.

image
El interior del Volkswagen Nivus ofrece conectividad total y confort. La pantalla táctil de 10” con sistema VW Play, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, junto al climatizador automático, sensor de estacionamiento y control de velocidad crucero adaptativo, lo posicionan como uno de los autos más completos de su categoría en Argentina.

La seguridad también es un punto clave de este auto Volkswagen. Todas las versiones incluyen control de estabilidad, seis airbags y frenos ABS con EBD, consolidando al Nivus como uno de los autos urbanos más seguros en Argentina, ideal para familias jóvenes y conductores que priorizan protección y tecnología.

Precios del Volkswagen Nivus en septiembre 2025

  • Nivus Comfortline 170 1.0 TSI MT (95 CV): $34.434.300

  • Nivus Comfortline 200 1.0 TSI (116 CV): $38.671.300

  • Nivus Highline 200 1.0 TSI Tiptronic (116 CV): $41.756.100

  • Nivus Outfit 200 1.0 TSI: $42.715.400

  • Nivus Trendline 200 1.0 TSI: $36.551.600

    image
Características, motorización y tecnología del Volkswagen Nivus

El Nivus ofrece dos motorizaciones: 1.0 TSI de 95 CV con caja manual y 1.0 TSI de 116 CV con transmisión automática Tiptronic, combinando eficiencia y agilidad en ciudad y ruta, aspecto esencial en autos compactos de Argentina.

Su equipamiento tecnológico incluye pantalla de 10”, conectividad completa y sistema VW Play, consolidando al auto Volkswagen como uno de los más completos del segmento en Argentina.

En seguridad, incorpora control de estabilidad, frenos ABS con EBD y seis airbags, destacándose frente a otros autos urbanos por su protección integral en Argentina.

image
El diseño exterior combina líneas coupé con detalles modernos, como luces LED y llantas de aleación, reforzando el carácter distintivo de este auto Volkswagen.

El interior prioriza comodidad y funcionalidad, con climatizador automático, sensor de estacionamiento y volante multifunción, características valoradas por compradores de autos en Argentina.

El Nivus se adapta tanto a la ciudad como a viajes cortos, combinando eficiencia de combustible con desempeño ágil, consolidando al Volkswagen Nivus como una de las opciones más atractivas de autos urbanos en Argentina.

