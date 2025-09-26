El Volkswagen Nivus se consolida como uno de los autos más equilibrados del segmento de SUV urbanos en Argentina . Su diseño coupé, combinado con tecnología avanzada y seguridad integral, lo convierte en una opción moderna para quienes buscan estilo, confort y practicidad en un auto compacto.

Desde su arribo al país, este auto Volkswagen ha destacado por su silueta deportiva, llantas de aleación y luces LED delanteras y traseras. Estas características lo diferencian de otros autos compactos disponibles en Argentina , captando la atención de quienes valoran estética y funcionalidad en su vehículo diario.

El interior del Volkswagen Nivus ofrece conectividad total y confort. La pantalla táctil de 10” con sistema VW Play, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, junto al climatizador automático, sensor de estacionamiento y control de velocidad crucero adaptativo, lo posicionan como uno de los autos más completos de su categoría en Argentina .

La seguridad también es un punto clave de este auto Volkswagen . Todas las versiones incluyen control de estabilidad, seis airbags y frenos ABS con EBD, consolidando al Nivus como uno de los autos urbanos más seguros en Argentina , ideal para familias jóvenes y conductores que priorizan protección y tecnología.

Características, motorización y tecnología del Volkswagen Nivus

El Nivus ofrece dos motorizaciones: 1.0 TSI de 95 CV con caja manual y 1.0 TSI de 116 CV con transmisión automática Tiptronic, combinando eficiencia y agilidad en ciudad y ruta, aspecto esencial en autos compactos de Argentina.

Su equipamiento tecnológico incluye pantalla de 10”, conectividad completa y sistema VW Play, consolidando al auto Volkswagen como uno de los más completos del segmento en Argentina.

En seguridad, incorpora control de estabilidad, frenos ABS con EBD y seis airbags, destacándose frente a otros autos urbanos por su protección integral en Argentina.

Precio final del Volkswagen Nivus en septiembre 2025

El diseño exterior combina líneas coupé con detalles modernos, como luces LED y llantas de aleación, reforzando el carácter distintivo de este auto Volkswagen.

El interior prioriza comodidad y funcionalidad, con climatizador automático, sensor de estacionamiento y volante multifunción, características valoradas por compradores de autos en Argentina.

El Nivus se adapta tanto a la ciudad como a viajes cortos, combinando eficiencia de combustible con desempeño ágil, consolidando al Volkswagen Nivus como una de las opciones más atractivas de autos urbanos en Argentina.