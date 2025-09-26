Ni aceite ni harina: cómo hacer para que las empanadas al horno no se peguen

Hacer empanadas caseras siempre es una tradición en Argentina , pero muchas veces al cocinarlas al horno aparece un problema común: que se pegan en la asadera . Esto no solo arruina la presentación, sino que también complica el momento de servirlas.

Por eso, conocer los trucos correctos para evitar este inconveniente puede marcar la diferencia entre una tanda de empanadas rotas y otras doradas y parejas. Con algunas técnicas simples de cocina , el problema se soluciona fácilmente.

Uno de los primeros trucos consiste en usar papel manteca o papel aluminio. Colocarlo sobre la asadera crea una barrera que evita que las empanadas se adhieran a la superficie. Además, facilita la limpieza posterior.

Otra opción clásica es enmantecar o aceitar levemente la asadera . No hace falta usar demasiado, ya que una fina capa es suficiente. Este consejo de cocina permite que la masa se deslice y no se rompa al retirarla.

Un detalle importante es precalentar la asadera antes de colocar las empanadas. Con este truco , la base de la masa se sella rápido y evita que se quede pegada. Es un secreto usado por muchos cocineros para que salgan perfectas.

También podés espolvorear un poco de harina o pan rallado en la superficie. Este paso adicional forma una capa protectora que ayuda a que las empanadas no se adhieran. Es uno de los métodos más sencillos y económicos para aplicar en casa.

Otros consejos útiles de cocina

No rellenes demasiado las empanadas, ya que si el jugo del relleno se derrama, es más probable que se peguen. Controlar la cantidad asegura un resultado más prolijo.

Asegurate de que la temperatura del horno sea la indicada. Cocinar las empanadas a fuego bajo provoca que la masa libere más humedad y se adhiera a la asadera. Lo ideal es un horno fuerte y bien precalentado.

Finalmente, recordá siempre dejar que se enfríen unos minutos antes de despegarlas. Con este último truco, las empanadas se desprenden solas y mantienen su forma perfecta.