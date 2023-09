La dura crítica de Oscar Ruggeri a la clase política y a los candidatos: “No gasten más, denle de comer a los pibes”

En el programa F90 de ESPN, el exfutbolista y campeón del mundo en México 86, Oscar Ruggeri, explotó de furia hacia la clase política y los tres candidatos principales candidatos a la presidencia. Su enojo surgió después de un viaje que realizó a Pergamino durante el fin de semana, donde recorrió una de las rutas del país.

Durante su desgarrador discurso, Ruggeri expresó su frustración por la situación económica y política actual en Argentina: “Con todo el campo que tenemos, no podemos estar fundidos. Tenemos que estar bien, porque este es un país espectacular. Nos envidian todos con el campo y nosotros no podemos arrancar. Se pelean, discusiones… Carteles, por toda la provincia mientras iba. La plata que gastan estos hijos de pu** acá. Y después dicen ‘por la gente’. Dejen de hacer publicidades. Si ahora va a ver un debate. Ahora los vamos a escuchar a los tres y después votas al que querés vos” comenzó el Cabezón.

El exdefensor de River Plate también se refirió a los candidatos presidenciales y sus campañas publicitarias: “No gasten más guita, delen de comer a los pibes, que después dicen que hay como 2 millones de pibes con hambre… Carteles… Y después digo ‘mirá la guita que gastan estos tipos en poner la carita’, que son todos iguales, te sonríen todos. Por una carita sonriente no te voy a votar. A mí de qué me sirve eso, yo no te voy a ir a votar. A mí hablame, decime qué vas a hacer y yo después ahí elijo quién me gusta”, exclamó.

La furia de Oscar Ruggeri en ESPN. Foto: captura.

Ruggeri continuó su discurso enfocándose en la responsabilidad de los políticos y su compromiso con el país. “Que paguen las cagadas que hacen, que las paguen con sus bienes. Que paguen con sus cosas, loco. ¿Querés ser presidente? Y sí, sos presidente, pero mirá que si te mandás la cagada, vamos con todo los bienes que tenés y te sacamos todo… A ver qué hacen y cuántos después se presentan. Un día hay que hacerlo, por mis nietos… Como puede ser que haya gente que tenga hambre. Levantemos a los pobres, levantemos a la clase media. Todos para abajo. Vamos para arriba. No iguales para abajo. Es una vergüenza que igualen para abajo. A los pobres, vamos a sacarlos de la pobreza, y pongan a todos en clase media”, dijo.

El exentrenador de fútbol comparó la calidad de vida en Argentina con la de otros países y expresó su deseo de ver a la gente feliz y sonriente en las calles. “Tenemos que caminar por la calle felices. Vas a Europa, en Qatar, la gente va por la calle feliz, sonríen. Nosotros acá, vas agazapado a ver si te van a chorear. Estás triste porque tenes que pagar este impuesto, el otro, no llegas a fin de mes. Cambien esa cabeza, viejo. A los tres que están por presentarse ahora”, comentó ante la escucha de sus compañeros de programa.

“Hay que ayudar, vamos a ayudar. ¿Qué tenemos que hacer más de todo lo que ya hacemos los que trabajamos? Que nos descuentan y pagamos impuestos. No regalen más la plata, no se regala la plata. Mérito, hay que trabajar. Ponele una empresa, pongan empresas, que trabajen así la gente se gana su sueldo y va a comprar lo que quiere. Va y compra lo que se le dé la gana en la comida, no que le dan un paquete de arroz, un paquete de fideos… No puede ser, cuántos somos, 6, 8 millones los que pagamos impuestos y hay que bancar todo este festival… No se puede, te fundís”, finalizó su monólogo sobre tema de las medidas impositivas recientes del Gobierno.

SEGUÍ LEYENDO: