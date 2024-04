“De Diego no se saben muchas cosas”: Oscar Ruggeri sorprendió al hablar de Maradona en Olga

En una entrevista en el programa “Soñé que volaba” transmitido por el canal de streaming Olga, el legendario exfutbolista argentino Oscar Ruggeri compartió anécdotas sobre su compañero y amigo, Diego Maradona, resaltando su notable generosidad y carisma fuera de las canchas.

Las declaraciones de Ruggeri se llevaron a cabo este jueves por la mañana, con los conductores Migue Granados y Lucas Fridman.

Ruggeri comenzó destacando un aspecto poco conocido de Maradona, afirmando: “El tema es que de Diego no se saben muchas cosas de lo generoso que era. Era tremendamente generoso en todos los sentidos, porque si vos la estabas pasando mal, iba, ¿Cómo le decían que no?, iba y preguntaba ‘¿este pibe por qué no cobra?’”.

Las declaraciones de Oscar Ruggeri ofrecen una mirada íntima sobre la personalidad y el impacto de Diego Maradona más allá de su habilidad futbolística, destacando su espíritu generoso y su liderazgo innato que trascendió los límites del campo de juego.

Oscar Ruggeri en Olga: explicó las virtudes de Diego Maradona como líder

Ante la curiosidad de Migue Granados sobre la interacción de Maradona con sus compañeros, Ruggeri respondió de manera enfática: “Olvidate, olvidate. Fue un año maravilloso y la gira que hicimos, la de Japón, fue brillante, brillante”.

Ruggeri junto a Maradona en la Selección

Lucas Fridman, otro de los conductores, le pregunto sobre cómo las actitudes de Maradona impactaron en el rendimiento del equipo.

“¿Esas actitudes de Maradona hacían que después jugaran mejor, o sea, sentir que se trasladaban al juego y al equipo?”, consultó.

Ruggeri coincidió plenamente con esta observación, agregando: “Después, vos, después vos te matabas para él, para defender lo que él hacía. Ese es el líder. Que ya él era líder ya por naturaleza. Afuera también afuera de la cancha”.