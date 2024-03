El Cabezón Ruggeri criticó otra vez a Boca y confesó su amor por River: “Dejé de ser hincha, irme fue la mejor decisión”

Los hinchas de Boca que peinan canas todavía no olvidarán ni perdonarán como Óscar Ruggeri y el Tigre Gareca pasaron del club de la Ribera a River automáticamente en 1985 luego de que los Xeneizes atraviesen una dura crisis económica.

a controversia dura hasta el día de hoy y tanto el ex delantero como el actual técnico de Chile como el ex campeón del Mundo en 1986 son mirados de reojo en Branden 805.

Sin embargo y lejos de mostrar arrepentimiento por aquella decisión, el Cabezón Ruggeri confesó su amor por River y reveló que fueron los mejores años de su carrera: “Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien”.

“Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”, aseguró.

Oscar Ruggeri habló de su vínculo con River 🔴⚪️



💬 "En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto"



La dura crítica a Boca tras su paso por el club

“En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto”, dijo un Ruggeri visiblemente molesto por aquella actualidad del club de la Ribera.

La banca a Martín Demichelis y el análisis de la actualidad del equipo

“Me encanta y quiero que le vaya muy bien, pero el problema está en el medio. No estamos encontrando la mitad de la cancha. Falta ese River que te llevaba por delante y que podían apretar los delanteros, que no te dejaban salir porque te asfixiaban, los delanteros no te dejan tocar la pelota de atrás, la tenías que tirar y dividirla, los defensores jugaban en la mitad la cancha y te presionaban. Me parece que le está faltando eso”, analizó Ruggeri sobre el presente del Millonario.

Además, destacó el desempeño de Martín Demichelis al frente del equipo profesional: “Me gusta la presencia, me gusta desde que llegó. Se tuvo que comer un reemplazo… todos decíamos ¿quién reemplaza a Gallardo? Se paró ahí, tiene presencia, es buena persona, me encanta y ojalá que le vaya muy bien”.

