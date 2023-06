Un excompañero de Lionel Messi descolocó a Ruggeri al elegir entre entre River y Boca

El fútbol argentino vive un momento de auge, ya que la obtención del Mundial Qatar 2022 puso los ojos del mundo en nuestro país, donde muchas figuras del exterior observan a diario lo que hacen nuestro equipos y jugadores.

Uno de ellos es Ander Herrera, futbolista del Athletic Bilbao, que se encuentra en la Argentina tras finalizar la temporada en España. Este jugador fue compañero de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain y también de Marcos Rojo y Chiquito Romero en el Manchester United.

En la noche del lunes estuvo como invitado del programa Equipo F de ESPN, donde Oscar Ruggeri le compartió un mensaje del histórico capitán de River con quien compartió plantel en sus inicios en el Zaragoza: “Me escribe Leo Ponzio para decirte que estás invitado al Monumental”.

Al escuchar esta invitación, Herrera sonrió y no dudó a la hora de contestar: “Ya sabe Leo que yo soy un poco más bostero. Le agradezco muchísimo la invitación porque es un referente para mí. Yo he sido lo que he sido en mi carrera por los referentes que tuve: Leo era uno y el Ratón Ayala, entre otros, y estoy muy agradecido”.

Ante las preguntas de los presentes en el programa conducido por el Pollo Vignolo, Ander Herrera no dudó en expresar su simpatía por el club de La Ribera: “Con todos los respetos para River y el Monumental, iré a la Bombonera a ver a Boca. Soy un poco loquito con el fútbol: algunas noches me quedaba hasta las 3 de la madrugada para ver a Boca y a Riquelme; tengo una colección de camisetas”, expresó.

En el Manchester United este jugador entabló una gran amistad con Marcos Rojo, el actual capitán del Xeneize y su visita al país se corresponde a una visita que había prometido hacerle al defensor.

