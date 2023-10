La despidieron de su trabajo por tener OnlyFans ya que consideran que es “un negocio paralelo”

Cada día son más las noticias que circulan alrededor del mundo sobre mujeres que han sido despedidas de sus trabajos por tener una cuenta registrada en plataformas para adultos. En esta ocasión, la protagonista de un nuevo -aunque no inusual- episodio es Annie Knight, la joven australiana a la que echaron de su empleo por tener un perfil en OnlyFans.

Knight tiene 26 años y es oriunda de Newcastle. En su cuenta de Instagram cuenta con casi 40 mil seguidores y un número un tanto mayor en Threads, la red social de META que llegó para suplir a la antigua Twitter. Además de su activa presencia en la plataforma de las fotografías, Annie cuenta con un perfil en OnlyFans desde 2020.

Gracias a su segundo trabajo, Annie pudo comenzar a percibir ingresos que destinará a la compra de una vivienda. Según informó, percibe al menos mil dólares por día que corresponden a la suscripción mensual que abonan sus seguidores.

Por vender imágenes eróticas en OnlyFans, la joven percibe al menos 1 dólares por día. Foto: Annie Knight / Instagram

Pese a no sentir vergüenza de ser creadora de contenido erótico, la joven sí admitió tener miedo de que alguien de su entorno laboral la encontrara en la mencionada plataforma. Y su mayor temor se volvió realidad.

“Lo último que quería hacer era que me despidieran si alguien encontraba mi OnlyFans. Unos años más tarde, me despidieron de uno de mis trabajos. Acababa de comenzar un nuevo rol, estaba en el quinto día y, de hecho, ese día me fui a casa enferma. Recibí un correo electrónico que decía ‘rescisión del contrato’”, recordó en una entrevista con el medio SBS Insight.

La joven se vio “sorprendida” al recibir el mensaje y aseguró que “no sabía lo que estaba pasando”. En este sentido, explicó que la decisión de su jefe se fundamentaba en una concisa lista. “Básicamente, había una lista de tres razones por las que me despidieron”, agregó.

Annie asegura que no extraña su antiguo trabajo y tampoco peleará por recuperarlo. Foto: Annie Knight / Instagram

Knight detalló que desde la empresa de marketing para la que trabajó brevemente le “dijeron que había informado falsamente que tenía un negocio paralelo, que no pedí permiso a la empresa para administrar el negocio paralelo y que tenía imágenes pornográficas mías en línea y lenguaje grosero que iba en contra de las reglas de la compañía”. No contentos con la explicación, la compañía adjuntó en el correo dichas imágenes como prueba.

En ese momento, Annie se sintió “muy molesta y muy enojada”, pero con el pasar de los días llegó a la conclusión de que no le gustaba su trabajo y que su presencia en la plataforma de suscripción le brindaba ingresos de sobra.

