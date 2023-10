Enamoró a un seguidor con sus fotos de OnlyFans, quedaron en encontrarse y al llegar quedó aterrorizada

En la plataforma TikTok se viralizó una bizarra historia de una joven española que vende contenido erótico en OnlyFans. El usuario de la red social Andy Torpoco, conocido por realizar entrevistas a personas en Madrid, subió un video que rápidamente se hizo furor.

El video comienza con Andy preguntándole a una joven: “¿Qué es lo peor que te ha pasado en tu vida?” El entrevistador nunca se imaginó la sorprendente historia que la chica le contó.

La joven comenzó su relato: “Hace un tiempo me abrí una cuenta de OnlyFans y me llegó un suscriptor que me pagaba mucho. Por cada foto me pagaba 1000, 1500 euros”.

Continuó diciendo: “Al tiempo me empezó a escribir porque a mí no se me veía la cara. Solo se me veía el cuerpo. Me empezó a escribir para juntarnos y yo que estaba falta de dinero y necesitaba dinero pues llegue a quedar con él ¿A que no sabes quién era?”, lanzó la joven impregnándole misterio a su historia.

“¿Quién era?”, preguntó Andy, y ella respondió: “Mi padre, quedamos en la Plaza del Sol... Yo lo vi de lejos y me fui”. Ante la insistencia del entrevistador, ella contó: “Ese día yo le dije a mi padre, que estábamos juntos en casa, ‘me voy a dar una vuelta’ y me dijo ‘vale yo me voy para el centro’. No me imaginaba que fuera él”.

Al llegar al lugar acordado relató: “Voy y me lo encuentro. Justo estaba yo enfrente de él y le escribo un mensaje preguntándole cómo estaba vestido. Me respondió cómo estaba vestido y justo iba vestido como mi padre. Me quedé mirando y me fui”.

“¿Qué te dijo tu papá?”, repreguntó el tiktoker y ella comentó que “Él no me vio, no sabía que era yo. Cuando llegue a mi casa todo normal, pero me dio mucha vergüenza”.

El video se volvió viral en TikTok, acumulando más de 5.4 millones de reproducciones y miles de comentarios con opiniones diversas sobre esta insólita situación.

