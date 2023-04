Julieta Navarro regresa a la pantalla de América: “No estaba en mis planes, pero no podía decir que no”

Julieta Navarro regresa a la televisión y se suma al equipo de Desayuno Americano, que vuelve a la pantalla de América el próximo lunes 10 de abril. La periodista mendocina se mostró emocionada de volver al canal que considera su casa por los años en los que trabajó allí.

Fue Pamela David quien dio detalles sobre el regreso de un clásico del canal y, entre los nombres de los panelistas que la acompañarán, mencionó el de Julieta Navarro, quien será una de las panelistas junto a Natalie Weber, Paulo Vilouta, Carlos Monti, Gustavo Grabia, Khaled Hallar, Locho Loccisano y Luisa Albinoni en la cocina.

Después de un tiempo alejada de la tele, Julieta aceptó formar parte del proyecto que ve como un desafío más en su carrera.

“Estoy bien, re contenta. Sorprendida porque no estaba en mis planes, pero no podía decir que no. Me pareció muy divertido el plan y además un halago que confíen en mi y en mi trabajo. Y para mi es una experiencia y oportunidad enorme de aprender un montón de cosas”, expresó en diálogo con Los Andes.

“Estoy nerviosa también”, confesó entre risas, al mismo tiempo que reveló que siempre se pone nerviosa en estas situaciones. Sin embargo, confía en el equipo y en Pamela David, que será quien esté al mando del programa.

Julieta Navarro regresa a la pantalla de América.

“Hay un equipazo. Adonde mire hay jugadores tremendos, ya sea en la técnica, producción o artística y liderados por Pamela, que tiene un oficio y una buena energía que se expande y se genera una vibra de mucho disfrute con el que fluye todo”, comentó Juli sobre el nuevo programa.

“Agradecida, nerviosa, ansiosa y feliz con este momento, así estoy”, cerró en la previa del gran debut que será el próximo lunes a las 10.30 por América.

El emotivo posteo de Julieta Navarro en redes en la previa de su vuelta a la televisión

Luego de que salió la promoción del programa, Julieta se volcó a sus redes sociales y compartió un emotivo posteo en el que se sinceró sobre su nueva etapa laboral, que implicó volver a hacer las valijas para instalarse en Buenos Aires, ya que estaba viviendo en Mendoza.

“Hace algunos meses estaba en Mendoza haciéndome mil preguntas (y tomando mucho vino jaja). Las respuestas llegaron solas, justo a tiempo. El tiempo hace lo suyo, las energías, el deseo, no se. Pasó esto, está pasando y yo soy muy feliz y estoy muy agradecida”, comenzó el posteo.

“Para mi siempre es una aventura y siempre es darlo todo, imagínense con este desafío! @desayunook. Voy a divertirme, aprender, salir a la calle, tratar de sumar en este equipazo! Falta poquito y salimos a la cancha”, cerró.