Julieta Navarro hizo que le llevaran un insólito regalo mendocino a Paraguay

A poco más de dos meses de su salida de América, Julieta Navarro se encuentra instalada en Paraguay y según parece, necesita un poco de “hogar” para recargar fuerzas y hacer frente al futuro que hoy vive en el país vecino.

Esta misma mañana Julieta publicó una imagen que es bastante conocida para los mendocinos. Es el gran refuerzo de las mañanas, fiel compañero del mate y “delicia” cotidiana. En cualquier kiosco se encuentran y por poca plata hasta podes aprovechar una bolsa completa. “Solo un mendocino sabe lo que es este reencuentro después de UN AÑO”, escribió la conductora junto a la foto de una... tortita raspada. La periodista contó que le llegó “volando” a Paraguay.

El posteo con la famosa "raspadita", conocida por todos los mendocinos.

En el momento de su despedida del canal que la recibió por 6 años y en donde trabajaba con Antonio Laje, la ex Reina de la Vendimia publicó un sentido mensaje: “Me voy pero los llevo. No me olvido de ninguno, compañeros y compañeras hermosas de estos 6 años en ese lugar que es mi todo @americatv. Me dejás amigos, amigas, hermanas, maestras y maestros. Enseñanzas enormes y un amor por mi trabajo de locos. Hacerle caso a mi intuición, a lo que me mueve el corazón y a lo que soy. Siempre pase lo que pase, cueste lo que cueste! Gracias a todos por los mensajes, no afloja la catarata por acá”.

Navarro probó suerte en el país vecino por primera vez hace un tiempo, cuando fue enviada para trabajar en una expansión del canal, llamado América Paraguay. “Es un canal pequeño, con mucha fuerza y empuje. Era por un mes y finalmente me terminé quedando desde noviembre hasta marzo de este año. Hice de todo: me propusieron hacer programa con un mano a mano con las figuras políticas más importantes del país así que me puse a estudiar mucho la historia de Paraguay y sus personajes políticos. Conocí gente súper importante, fue un flash todo”, contó en entrevista con Nico Peralta, de la revista Pronto.

Sin embargo, su vuelta al país viene con la salida definitiva del grupo América: “Voy a estar en Paraguay pero en un canal de la competencia. La cuarentena me hizo pensar mucho y quiero estar en un lugar a gusto, adonde sienta que esté cumpliendo mis objetivos”. Con tantos cambios encima se entiende que Julieta buscara un poco de sus raíces para afrontar los desafíos que se ha propuesto.