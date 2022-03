Jimena Cyrulnik mostró por primera vez a su novio

Jimena Cyrulnik y su novio visitaron el Norte argentino, y se fotografiaron en las espectaculares Salinas Grandes. Allí se la vio muy enamorada de su pareja.

“Con vos a todos lados. Ay, cómo te amo”, le dedicó Jime a su pareja, con quien está hace más de dos años.

Jimena y un tierno posteo.

Jimena Cyrulnik tiene una excelente relación con su ex, Lucas Kirby. Si bien había contado que su pareja se lleva súper con su ex, y hasta viajaron los tres juntos, esta vez se fue de vacaciones únicamente con su misterioso novio.

Aunque se muestra muy enamorada de él, se niega a dar su nombre y hasta el momento se negaba a mostrar su rostro por “respeto” a su bajísimo perfil.

¿Cómo inició el amor?

Hace casi dos años, justo días antes de la cuarententa y confinamiento estricto en Argentina, la modelo había ido a un asado con amigas y allí conoció a quien hoy es su pareja, el nombre que la tiene enamoradísima.

El no poder verse y haberse mudado con su expareja, para que los hijos en común no estuvieran lejos de él, no hicieron que su relación a distancia se esfumara. La tecnología ayudó para que ese amor a primera vista no se enfriara, sino todo lo contrario.