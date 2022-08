El video de Jimena Cyrulnik en body transparente que dejó ver su parte de atrás

Jimena Cyrulnik compartió un video en su perfil de Instagram luciendo un body transparente que deslumbró a todos sus seguidores y dejó ver de más todas sus partes.

Tras su divorcio en 2020 de Lucas Kirby, con quien estuvo 15 años de relación, Jimena Cyrulnik decidió apostar nuevamente al amor.

La actriz de 46 años confirmó que hace un año está en pareja con alguien que no pertenece al medio artístico y que tampoco tiene redes sociales, por lo cual prefirió reservar su identidad.

Desde hace un tiempo, la conductora y exmodelo empezó a trabajar de las redes sociales como influencer. En su cuenta de Instagram, tiene casi medio millón de seguidores.

En su perfil, de vez en cuando comparte fotos y videos sensuales que despiertan suspiros de los followers. En esta ocasión, publicó un video con un body transparente que dejó ver de más.

La historia de amor de Jimena Cyrulnik y su nuevo novio

En diálogo con el programa Implacables (El Nueve) que conduce Susana Roccasalvo, Jimena expresó sobre su nueva relación: “Me encanta entero. Es divino. No busqué el amor y se dio”.

“Estaba recién separada y quería un momento de soledad. Es bárbaro, lo admiro mucho, su formar de ser. Es muy tranquilo, no le gusta el medio y compensamos muy bien”, añadió.

Jimena Cyrulnik, con su novio, de quien no se sabe el nombre (Instagram).

Hace casi dos años, justo días antes de la cuarententa y confinamiento estricto en Argentina, la modelo había ido a un asado con amigas y allí conoció a quien hoy es su pareja.

El no poder verse y haberse mudado con su expareja, para que los hijos en común no estuvieran lejos de él, no hicieron que su relación a distancia se esfumara.

Jimena Cyrulnik mostró a su nuevo novio pero se niega a decir quién es.

La tecnología ayudó para que ese amor a primera vista no se enfriara, sino todo lo contrario.Al mismo tiempo, la empresaria resaltó que ya conoce a sus hijos y también él a los suyos. “

Se dio, estaba ahí en casa y fue natural”, confesó. “Me aconseja mucho, me acompaña y me ayuda mucho. Es un hombre con todas las letras. Me siento acompañada y contenida”, dijo.