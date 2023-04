Jey Mammon fue visto en el aeropuerto de Madrid: estaría volviendo a Argentina

Luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual, el reconocido conductor, Jey Mammón, tomó la decisión de viajar a España para “despejar” su cabeza. Tras una estadía de más de una semana en el país europeo, el productor estaría volviendo a la Argentina.

El regreso de Mammón, fue confirmado por medio de redes sociales. En Instagram, la cuenta de la influencer Ker Weinstein, conocida por su usuario @chismesdeker, compartió un video en el que se puede ver al conductor con un bolso de mano, su valija y lentes de sol caminando por el aeropuerto de Barajas, Madrid.

En una historia previa, la influencer aseguró: “Jey Mammón está volviendo a la Argentina”. Más tarde, el periodista del programa Argenzuela de C5N, Agustín Rey, replicó el video de Weinstein en su cuenta de Twitter y agregó una imagen en la que se puede ver al conductor ya a bordo del avión y esperando para ubicarse en su asiento.

El periodista de C5N, Agustín Rey, compartió una imagen de Jey Mammón ubicándose en el avión que lo trae a Argentina. Foto: Captura Twitter.

“Jey Mammon volviendo a Argentina, saliendo del aeropuerto de Barajas”, escribió. Sin embargo, se desconoce si el productor que partió al país europeo el pasado 5 de abril regresará directamente a Buenos Aires o si tiene planes de extender su viaje.

En España, el productor se hospedó en un lujoso hotel boutique madrileño. El dato fue confirmado por Angel de Brito durante su programa “Los Ángeles de la Mañana”, luego de que la actriz Cecilia Roth negó que Mammón se estaba refugiando en una de sus casas de Madrid.

Imágenes en los que se ve a Jay Mammón esperando por abordar su vuelo de regreso. Foto: chismesdeker / Instagram.

“Está hospedando en un hotel boutique en Madrid. En Chueca, que se llama Only You. No es el mejor lugar porque está lleno de argentinos”, agregó de Brito. Sin embargo, en un chat que mantuvo con la periodista de “Socios del espectáculo”, Mariana Brey, el conductor aseguró que fue bien recibido por los argentinos que residen en España. “Estoy intentando poner mi cabeza en apagado, en mute. Los argentinos acá me tratan con mucho amor”, aseguró.