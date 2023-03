Caso Jey Mammon: qué dijo Thelma Fardin tras el descargo del conductor de “La Peña de morfi”

Tras romper el silencio, el presentador y cantante Jey Mammon aseguró, a través de sus redes sociales y con la voz por momentos quebrada, haber tenido una relación consentida con su denunciante Lucas Benvenuto durante varios años pero negó haber abusado de él, lo cual fue posteriormente rechazado por el abogado de este, quien señaló que el caso tiene “una sola víctima”.

”Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, dijo Mammon en una grabación propia que publicó en su cuenta de Instagram, con la cual pretendió realizar su descargo -tras el comunicado que publicó allí también hace seis días- sobre las acusaciones sobre él que hizo públicas Benvenuto el miércoles pasado.

La respuesta del abogado de Benvenuto, Javier Moral, no demoró en llegar. “Es insólito que el acusado salga a defenderse cuando la causa se cerró y que no lo haya hecho en el momento en que se decretó la prescripción, pero más allá de eso lo que hay que decir es que acá hay una sola verdad y una sola víctima, no hay dos verdades ni dos víctimas”, enfatizó.

”Cuando Mammon dice que está pasando el peor momento de su vida, tengamos presente que eso es lo que le pasó a Lucas con todos los abusos que sufrió y que una cosa es ser sindicado de abusador y otra ser abusado”, aseguró Moral en charla con C5N. Y agregó: “Al salir a defenderse, Mammon reconoce la relación, solo argumenta que sucedió a los 16 años y no a los 14, pero no se percata de que se sigue tratando de un menor y que por lo tanto se trató de una relación asimétrica”.

La declaración de Mammon motivó la réplica también pública de la actriz Thelma Fardin, quien batalla en Brasil contra el actor Juan Darthés tras haberlo acusado en 2018 por haberla violado en Nicaragua durante una gira teatral en 2009.

”Me parece fundamental -señaló la actriz- que estemos pudiendo hablar de esto y en ese sentido hay que agradecer a Lucas (Benvenuto) el coraje de poner su nombre” en la causa.

”Esto es lo que tenemos que lograr, encontrar la forma de hablar sin que nos pongan un bozal”, señaló Fardin a la señal C5N, y remarcó que “tenemos que lograr que las víctimas puedan hablar sin ser perseguidas en la Justicia”.