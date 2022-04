Jey Mammón asegura recibir señales de su padre mediante un insólito pero significativo elemento

Jey Mammón debutó en su show Los Mammones el 4 de enero de 2021, pero sólo cuatro días después, su padre dejó este mundo. Roque Rago, padre de Jey, fue un padre ejemplar para el conductor, un compañero incondicional que, asegura él, hasta el día de hoy se mantiene presente en su vida.

En aquel entonces, Jey utilizó sus redes sociales para despedirse de Roque, quien falleció tras luchas con una dura enfermedad. “El humor, la música, la ironía y la alegría es lo que me dejaste para compartir con todos los que pueda en este mundo”.

“Chau Roque, te amo por siempre… Te voy a extrañar no sabes cuánto”, le dedicaba el humorista a su padre.

Jey Mammón se embarca en la conducción de Morfi junto a Jesica Cirio.

Pero la despedida fue más una cuestión formal, burocrática, porque él mismo admitió sentir a su padre con él acompañándolo en todo momento. A poco de comenzar su conducción en Morfi, Jey Mammón recordó a su padre y reveló cómo es que él se manifiesta en su vida.

Dientes de león, una simbología hermosa de Jey Mammón

Durante una entrevista con La Nación, Jey reveló una anécdota con la que explicó la simbología que existe detrás de las repentinas e inesperadas apariciones de su padre en su presente.

“Con mi familia siempre veraneábamos en Mar del Plata y mi viejo venía los sábados y domingos, porque el resto de la semana trabajaba. Nuestro juego era que yo tiraba al aire un panadero (diente de león) en Mar del Plata y él lo recibía en Buenos Aires. Cuando el sábado venía a vernos, siempre sacaba un panadero del bolsillo y me decía que era el que yo había lanzado al aire en Mar del Plata”, relató el conductor durante la entrevista.

Y tras contar su historia, aseguró que, aunque su padre ya no lo acompaña físicamente, “recibo sus señales”.

Simbólicamente, los dientes de león tienen un gran sentido en su familia y aseguró haberlos tenido cerca en insólitos momentos.

“Veo un panadero y siento su presencia, y te puedo asegurar que he visto panaderos en situaciones muy extrañas”, resaltó Jey. Y continuó: “Me han aparecido panaderos arriba del piano, dentro del estudio de televisión. Por eso te digo que no tengo la manera de racionalizar la trascendencia, porque nadie lo puede saber, pero te puedo decir que algo hay”.

En esa línea, el humorista hizo referencia a su rol como catequista en el pasado y explicó que pasó por un largo proceso de desapego de la Iglesia. “Hay señales que para mí son muy claras acerca de la trascendencia, algo en lo que creo, pero no le puedo dar nombre.”

“No soy un negador y creo en la trascendencia, lo que pasa es que no sé cómo es y creo que nadie lo sabe. Entonces cuando alguien me lo quiere explicar, me pregunto cómo lo sabe, dónde estuvo, de dónde viene”, expuso el humorista.

Jey Mammon en La peña del Morfi

Tras el lamentable y sentido fallecimiento de Gerardo Rozín, el pasado 11 de marzo, la nueva versión de La peña del Morfi va a estar comandada por Jey y su co-conductora, Jésica Cirio.

El programa saldrá al aire el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. El conductor y humorista regresa a Telefe después de 10 años de haber transitado otros caminos, desde su última vez en La Pelu con Flor de la V.

A la dupla se suman los chefs Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón, el periodista deportivo Ariel Rodríguez, los humoristas Luis Rubio y Pato Muzzio y el trío de música Dos más Uno, banda que fuera apadrinada por Rozín.