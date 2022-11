Jennifer Aniston rompió el silencio sobre su tan deseada maternidad

Jennifer Aniston es una de las mujeres más llamativas y talentosas de Hollywood aunque su vida privada ha estado lo más escondida de los medios que ha podido. Su relación con Brad Pitt rompió el hermetismo con la prensa pero luego de la separación, todo volvió a estar bajo siete llaves.

Hasta ahora que la actriz de “Friends” de 53 años es la protagonista de la portada de la revista Allure; dio una entrevista exclusiva en la que confesó no arrepentirse de nada y en la que también remarcó su deseo de haber sido más amable con una Jennifer más joven.

Jennifer Aniston habló sobre su deseo de ser madre

En la charla profunda habló de un montón de situaciones y vivencias pero la que todos querían saber era su deseo de ser madre que, hasta el momento, no lo ha podido cumplir.

“Fue un camino desafiante para mí tener hijos”, comentó Jennifer Aniston durante la entrevista en la que reveló su lucha desesperada por formar una familia y el arrepentimiento de no haber congelado sus óvulos, “ese barco ha zarpado”.

La actriz contó el dolor que sentía con cada uno de los rumores de embarazo ya que en su intimidad, había una lucha secreta contra la infertilidad.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante”, confió y sumó: “Todos los años y años y años de especulación... Fue realmente difícil.

Respecto a los tratamientos realizados, compartió: “Estaba pasando por tratamientos de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’”.

En 2005, la actriz de Hollywood se separó de Brad Pitt tras 5 años de matrimonio; se dijo que ambos eligieron la carrera ante la creación de una familia, pero ella, seria, soltó: “Fueron mentiras absolutas”.

“Esa narrativa que me pintaba como una egoísta a la que solo le importaba su carrera... Dios no permita que una mujer exitosa no quiera tener hijos. Todos decían que la razón por la que me dejó mi marido y por la que nuestro matrimonio se terminó era que yo me había negado a darle un hijo”, ironizó la actriz.

Criticó también las especulaciones de que el actor se divorció porque ella “no le daría un hijo”, además remarcó que todos los rumores creados sobre su relación hicieron que la batalla contra la infertilidad fuera aún más difícil.

Qué más dijo Jennifer Aniston en su entrevista exclusiva

“Ahora tengo 53 años y no me arrepiento de nada. Acá estoy, ese barco, el de la maternidad ya zarpó y de hecho me siento aliviada de no tener que pensar en esa posibilidad”, compartió.

“Diría que entre los treinta y pico y los cuarenta pasé por cosas muy duras y eso me hizo convertirme en la persona que estaba destinada a ser. Por eso me siento agradecida por todas las cosas malas que me sucedieron, porque de otra manera habría quedado estancada, siendo esa persona temerosa, nerviosa e insegura que era. Y ahora ya todo me importa un carajo”, soltó la actriz de “The Morning Show”, la serie de Apple TV+ que estrenará pronto su tercera temporada.