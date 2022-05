Jennifer Aniston reveló por qué utiliza una de las tangas más accesibles del mercado

Jennifer Aniston, en particular, es un modelo a seguir popular para la inspiración de la moda y la belleza para muchos. Aunque podía permitirse cualquier pieza de diseñador del mundo, una de las prendas favoritas de la actriz es sorprendentemente asequible: lencería de la marca estadounidense de moda Hanky Panky.

“Son las más cómodas y las elijo porque simplemente me hacen sentir muy bien en todas las actividades diarias que realizo. No me importa su costo, son las mejores, sin dudas”, lo contó Aniston durante una entrevista con Sandra Bullock para la revista especializada, Interview.

Jennifer Aniston interpreta en la comedia a una stripper que debe hacerse pasar por una madre abnegada.

Según “Forbes”, esta es la marca de ropa interior más laureada del mundo, ya que ha sido distinguida como “la tanga más cómoda del mundo” y cuenta con admiradoras famosas como Cameron Díaz, Cher y Rihanna.

Hanky Panky. El modelo de la ropa interior que utiliza Jennifer Aniston.

Las tangas galardonadas sin costuras se caracterizan por una pretina especial que evita que se suban o cuelguen. También están hechos de material de algodón muy suave. Esto los hace suaves, transpirables, se ajustan perfectamente y también están disponibles en encaje y en muchos colores geniales. Y lo más importante, ofrecen la combinación perfecta de “sexy” y “cómodas como las bragas de la abuela”.

Jennifer Aniston habló de su maternidad

A fines del año pasado, Jennifer Aniston volvió a ser noticia al referirse a las suposiciones de muchos periodistas que aseguraron que la actriz sacrificó su oportunidad de ser madre por su carrera profesional.

Jennifer Aniston y Brad Pitt en 2015. (AP)

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Aniston reconoció que no la pasó bien ante las preguntas de algunos cronistas sobre la maternidad: “Solía tomarme todo a nivel personal, todos los rumores de embarazo y la creencia de ‘oh, escogió su carrera antes de tener niños’”, comenzó diciendo.

uego agregó: “Nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico…Nadie sabe nada, y es muy doloroso”, expresó la actriz de 53 años.

Las relaciones amorosas de Jennifer siempre fueron uno de los temas favoritos de la prensa internacional, sobre todo su noviazgo con el actor Brad Pitt con quienes se casó en el 2000. Finalmente la mediática se divorció cuando su marido la dejó por Angelina Jolie.