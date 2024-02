JBalvin llora la pérdida de un ser querido: “Mi gran parcero”

Ayer se llevaron a cabo los Premios Grammy y no todos los artistas están presentes en la gala porque depende de si la invitación les llega o no. Más allá de esto, JBalvin no pisó la alfombra roja y hoy dio a conocer el terrible momento que está viviendo.

JBalvin. (Instagram)

En las últimas horas, el colombiano se expresó en sus redes sociales y les contó a todos sus fanáticos que hoy es uno de los peores días de su vida. Según sus posteos, perdió a su perro Enzo, quien falleció luego de años de aventuras juntos.

El sentido posteo de JBalvin sobre su perro Enzo. / Instagram

Primero usó sus stories de Instagram para compartir una imagen del canino en blanco y negro. A esta le sumó: “Descanza en paz, Enzo. 2010-2024″.

El sentido posteo de JBalvin sobre su perro Enzo. / Instagram

Luego, fue por los videos y los uso para contarles a todos lo que había sucedido. Además quiso dejar una reflexión tras la conciencia del mal momento que está transitando.

El sentido posteo de JBalvin sobre su perro Enzo. / Instagram

“Bueno, acaba de morir Enzo, mi gran parcero. Me he quedado la gran tranquilidad de disfrutarlo, de haberle dado todo el amor, todo el cariño, todo mi... de mis amigos, de mi familia. Y qué bueno que a veces se nos olvida lo fácil que es la vida. Somos simplemente carne. A veces pensamos que somos muy importantes. En la final, no somos tan especiales como pensamos”, dijo el artista.

Para terminar, se dirigió en agradecimiento a sus fans y escribió: “Gracias a todos. Un abrazo muy grande. Los amo. Valoren a su gente, a la gente que ustedes aman, y díganles siempre lo mucho que los quieren. Paz”.

El sentido posteo de JBalvin sobre su perro Enzo. / Instagram

JBalvin sufrió la enfermedad y muerte de su perro Enzo

El 1 de febrero, J Balvin compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales donde expresó su preocupación al ver a su perro Enzo en un estado grave de salud. La mascota, un akita de 14 años, fue fotografiada recostada en la camilla de una clínica veterinaria, mostrando signos de debilidad y tristeza, ya que había sido un fiel compañero del cantante durante todos esos años.

El sentido posteo de JBalvin sobre su perro Enzo. / Instagram

El sentido posteo de JBalvin sobre su perro Enzo. / Instagram

“Está viejito mi rey, duele verlo en la clínica porque no se puede mover. Ayer estaba súper y hoy, pues así es la vida”, expresó en esa ocasión el amigo de Maluma. Asimismo sumó que tenía 14 años acompañándolo, eso suponía unos 120 años en vida de perros.