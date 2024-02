Esto fue lo mejor y lo peor de los GRAMMY’s

La noche del domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles fue testigo de una nueva entrega de los tan esperados Premios Grammy, donde lo mejor y lo peor de la industria musical se hicieron eco en una ceremonia llena de emociones encontradas.

Con Trevor Noah como anfitrión, el evento se extendió durante tres horas y media, destacando las producciones discográficas que se editaron desde el 1° de octubre de 2022 al 15 de septiembre de 2023.

Trevor Noah y el poco inspirado monólogo.

Lo mejor de los Premios Grammy 2024

La gala estuvo marcada por la destacada presencia de las mujeres cantantes y compositoras, quienes brillaron con luz propia y mostraron la diversidad de sus propuestas musicales.

Miley Cyrus cantó Flowers.

Desde Olivia Rodrigo hasta Lana Del Rey, las artistas presentaron sus canciones nominadas y compartieron con el público el trabajo detrás de cada una de ellas, agregando un toque íntimo y personal a la velada.

Joni Mitchell tuvo una increíble interpretación a sus 80 años.

Las presentaciones en vivo de figuras como Miley Cyrus, SZA y Billie Eilish cautivaron al público con su talento y originalidad, demostrando una vez más por qué son consideradas algunas de las voces más destacadas de la industria musical actual.

Además, los emotivos homenajes a figuras icónicas como Tony Bennett y Sinéad O’Connor, interpretados por Stevie Wonder y Annie Lennox respectivamente, añadieron un toque de nostalgia y emoción a la noche.

La presencia de Joni Mitchell, quien a sus 80 años ofreció una interpretación conmovedora de “Both Sides, Now”, fue aclamada por colegas y fans por igual, rindiendo tributo a su legado musical.

Los emotivos homenajes tuvieron su lugar.

Lo peor de los Premios Grammy 2024

Sin embargo, la gala también estuvo marcada por momentos desafiantes y controversias que no pasaron desapercibidos entre la audiencia y la crítica especializada.

El monólogo de apertura de Trevor Noah fue objeto de críticas por su falta de inspiración y bromas trilladas, lo que no estuvo a la altura de sus actuaciones anteriores como anfitrión.

Además, la falta de reconocimiento a figuras destacadas como Lana Del Rey, cuyos álbumes Norman Fucking Rockwell! y Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd recibieron elogios de la crítica, generó controversia y puso de manifiesto la necesidad de una mayor equidad en la entrega de premios.

Lana del Rey se fue con las manos vacías.

La gala de los Premios Grammy fue una celebración de la música y sus artistas, pero también una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y controversias que rodean a la industria musical en la actualidad.