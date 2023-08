J Balvin fue mordido por un mono mientras se grababa en redes sociales y preocupó a sus fans

J Balvin vivió un divertido, pero sorpresivo momento cuando se filmó disfrutando de la naturaleza y en su intento por convivir con ella mientras jugaba con un grupo de monos y uno de estos lo mordió.

Este divertido momento fue compartido por el cantante que al parecer disfruta de unas vacaciones y cuando se encontró con los animales quiso jugar con ellos.

J Balvin causó revuelo en Paris al llegar a un desfile con una falda por debajo de las rodillas

A uno le tocó una de sus manos, pero al otro le quiso tocar la cara y allí ocurrió lo peor. Se trata un tipo de mono que tiene una especie de barba, por lo que el reguetonero comenzó a acariciarla mientras reía, pero el animalito parece que no se lo tomó muy bien y terminó por morder la mano del artista.

Lo cierto es que J Balvin soltó un grito seguido de más risas, pues el mono solamente lo asustó sin causarle ningún daño, sin embargo prefirió alejarse de ellos para evitar cualquier tipo de inconveniente: “Qué me pongo pa’ la mordida, que no me pase la del hombre araña”, manifestó el colombiano, haciendo referencia a la película Spider-Man, pero algunos de sus fans mostraron su preocupación por lo ocurrido.

“Vacunarse contra el tétano, amigo, en cualquier centro de salud le recomendarán eso”, “El hombre mono”, “Le dijo “con los reggaetoneros no te andes juntando, menos con el que trajo ese género al nivel mundial” y ”Cuidado con los micos” fueron algunos de los comentarios en el video que hasta ahora tiene más de 200 mil likes.

J Balvin planea sacar nueva música de J Balvin

Hay que decir que luego de semanas de ausencia, J Balvin apareció en las redes sociales y esto está vinculado con el lanzamiento de nueva música.

Hace unas semanas envió una especie de aviso sobre lo nuevo que trae, al estrenar el tema “Toretto” que formaba parte del soundtrack oficial de ‘FastX’. Hay que decir que se le suma los videos que se hicieron viral en abril, donde se vio al cantante grabar en su ciudad natal, Medellín.

J Balvin

“Fue un break, un descanso, estar con la familia, aprender a ser padre, reanalizar muchas cosas, cómo marcar buena vibra, nuevos hábitos. Estoy feliz, el cariño de la gente siempre se ha sentido, estar aquí en Medallo es estar en la casa y aquí vamos a estar una larga temporada”, aseguró en ese momento durante una entrevista para un programa de su país.

J Balvin

Seguir Leyendo