Quién es la novia de Maluma

El pasado 19 de octubre, Maluma hizo un anuncio emocionante durante su concierto en Washington: reveló que está a la espera de su primer hijo con la arquitecta Susana Gómez, su compañera sentimental desde hace más de dos años.

El cantante colombiano, de 29 años, compartió la noticia con sus seguidores: “Hoy es uno de los momentos más especiales de mi vida y quiero compartirlo en vivo aquí en nuestro show en Washington. Ustedes han estado desde el principio y se merecen saberlo”, expresó.

“Les tengo una sorpresa esta noche, hoy vamos a hacer el estreno mundial de mi próximo video y ustedes van a ser testigos de algo que nadie en el mundo entero lo está viviendo en este momento, por primera vez voy a hacer el lanzamiento mundial de mi próximo video y tengo una noticia muy bonita para contarles”, dijo Maluma.

Maluma y Susana Gómez serán padres a inicios de 2024.

Durante el concierto, presentó el video de su nueva canción “Procura”, revelando el emocionante momento en el que descubrieron la noticia del embarazo.

Además, confirmó que están esperando una niña a quien llamarán París, nombre que habían elegido antes de conocer el género del bebé, siguiendo la tendencia de neutralidad, al igual que hicieron Camilo y Evaluna con índigo.

A diferencia de las parejas anteriores del músico, Susana Gómez está alejada del mundo de los espectáculos y, de hecho, hasta que se confirmó su embarazado, se sabía poco y nada de su vida.

La futura madre de París es bastante reservada, pues en redes sociales tiene todas sus cuentas privadas y su único enlace a una cuenta pública es de un emprendimiento de joyería que tiene en Miami.

En meses pasados se había filtrado una fotografía en la que se veía a la arquitecta con su ex esposo, con quien se divorció en 2021 para dar inicio a su romance con Maluma. No obstante, no se conocen más detalles de las anteriores relaciones que ha tenido.

Aunque su noviazgo inició hace aproximadamente dos años, Maluma y Susana se conocían desde hace varios años, pues su relación inició como una amistad y en redes sociales el intérprete de Felices los cuatro compartió varios videos y fotos en las que se ve a Susana antes de que se enamoren.

