Polémico descargo de Maluma tras los escraches en redes de hinchas argentinos

Maluma fue uno de los tantos famosos colombianos que dijo presente en la final de la Copa América y su presencia en el estadio no pasó desapercibida. Si bien no estuvo a cargo de dar un show o de cantar el himno, como sí lo hicieron Shakira y Karol G, resaltó por su criticada actitud con un fanático argentino que se viralizó.

Luego de ser noticia en los medios argentinos, el cantante hizo uso de sus redes para hacer su descargo. En sus historias publicó una seguidilla de videos en los que desmintió lo que se dijo acerca de él en las redes sociales, pese a que hay videos circulando que dirían lo contrario.

El artista regresó a Europa por compromisos laborales y desde allí rompió el silencio sobre lo que ocurrió el domingo en el partido en el que Argentina le ganó a Colombia 1-0 y se consagró bicampeón de la Copa.

“Quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo por ese esfuerzo, por esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto. Nos ponen más en alto y me siento demasiado orgulloso de ser colombiano, no me cambiaría por nada del mundo”, expresó emocionado por el encuentro del fin semana. Al mismo tiempo que destacó: “Qué final, qué momentos, qué pasión por el fútbol”.

Maluma desmiente haber peleado con los hinchas de Argentina

Luego, Maluma se refirió a los videos en los que se lo vio salir del palco a los gritos y desmintió haber discutido con los hinchas argentinos. Además, se escudó en que se dejó llevar por la pasión del fútbol en un momento de tensión.

“Por otro lado, al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande, felicidades por su Copa América”, comenzó el artista. Y agregó: “Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba peleando y no estaba peleando absolutamente con nadie”.

En tanto que aclaró que lo que hizo fue gritarles y arengar a la gente de su propio equipo “para que se pararan de esa silla y empezaran a vibrar como estábamos vibrando”. “El partido estaba muy tenso, muy difícil y ahí ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”, cerró.