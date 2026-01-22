22 de enero de 2026 - 19:29

Ideal para mayores de 75 años: la rutina de ejercicios de 15 minutos que se puede hacer desde casa

Este tipo de entrenamiento permite mejorar la salud muscular y cardiovascular sin exponer las articulaciones a impactos innecesarios.

Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

Foto:

web
Por Redacción

Una rutina de ejercicios en silla de quince minutos se ha consolidado como una de las prácticas más recomendadas para desarrollar fuerza de forma segura y efectiva en personas adultas, mayores o en procesos de recuperación, mediante movimientos controlados que se realizan con apoyo estable.

Leé además

despues de los 70: ni caminatas ni gimnasio, este patron de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida

Después de los 70: ni caminatas ni gimnasio, este patrón de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida

Por Andrés Aguilera
ideal par el trabajo: el ejercicio de 3 minutos que ayuda a contrarrestar los efectos de pasar horas sentado

Ideal par el trabajo: El ejercicio de 3 minutos que ayuda a contrarrestar los efectos de pasar horas sentado

Por Redacción
Ejercicios para el dolor de espalda

Por qué es importante esta rutina de ejercicios

El trabajo de fuerza no depende exclusivamente de máquinas ni de gimnasios. Profesionales de la fisioterapia destacan que una silla firme ofrece el soporte ideal para iniciar o retomar la actividad física cuando existe movilidad reducida o antecedentes de inactividad prolongada.

Ejercicios

La clave de esta modalidad radica en su bajo impacto y en la activación progresiva de los principales grupos musculares, lo que la convierte en una herramienta eficaz contra el sedentarismo y la pérdida de masa muscular asociada al paso del tiempo.

ejercicios sentado
La clave est&aacute; en realizar estos ejercicios f&iacute;sicos con regularidad, seg&uacute;n la edad.

La clave está en realizar estos ejercicios físicos con regularidad, según la edad.

Ejercicios recomendados

1. Marcha sentada

Sentarse en el borde de la silla con la espalda recta y los pies apoyados. Elevar una rodilla y luego la otra de forma alternada y rítmica. Mantener el abdomen activado y la mirada al frente. El movimiento debe ser continuo y controlado.

2. Elevaciones de piernas dobles

Sentarse con las manos sujetando el borde o el respaldo de la silla. Elevar ambos pies al mismo tiempo, manteniendo las rodillas levemente flexionadas. Sostener unos segundos y bajar lentamente sin perder la postura.

3. Vuelo de pecho sentado

Sentarse con el torso inclinado hacia adelante y la espalda alineada. Abrir los brazos hacia los costados con los pulgares apuntando hacia atrás hasta juntar los omóplatos. Volver despacio a la posición inicial.

4. Sentadillas con apoyo en silla

Colocarse de pie frente a la silla. Descender lentamente hasta tocar el asiento con los glúteos y volver a subir apretando la musculatura de piernas y glúteos. Mantener el pecho abierto y las rodillas alineadas.

5. Contragolpes de glúteo

De pie detrás de la silla, sujetar el respaldo con ambas manos. Extender una pierna hacia atrás de forma controlada sin arquear la espalda. Volver al centro y repetir con la otra pierna.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

Ejercicio para la la longevidad y la salud: cuál es el método de entrenamiento más recomendado

Por Redacción
mas de lo que esperabas: cuantos dias de descanso debes tener en tu rutina de entrenamiento

Más de lo que esperabas: cuántos días de descanso debes tener en tu rutina de entrenamiento

Por Redacción
no vuelvas a caer en ellos: los errores mas comunes a la hora de realizar tu entrenamiento

No vuelvas a caer en ellos: los errores más comunes a la hora de realizar tu entrenamiento

Por Redacción
Estos son los ejercicios que ayuda a bajar la comida de entre las fiestas de fin de año.

El único ejercicio que entrena todo el cuerpo en minutos: las ventajas de la plancha en tu rutina

Por Redacción