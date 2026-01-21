Ejercicio para la la longevidad y la salud: cuál es el método de entrenamiento más recomendado

La diversidad de ejercicios puede ser una de las mayores variables en juego para mejorar la salud a lo largo de la vida.

Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

Un estudio científico de gran escala analizó durante más de tres décadas cómo los hábitos de ejercicio influyen en la expectativa de vida de adultos en Estados Unidos. La investigación siguió a más de 100.000 personas, evaluó su nivel de actividad física, la forma en que distribuían el entrenamiento y la diversidad de prácticas realizadas a lo largo del tiempo.

ejercicios mentales y físicos La constancia en este tipo de actividades mentales tiene un impacto directo sobre la memoria a largo plazo y la capacidad de atención. WEB El trabajo se desarrolló desde 1986 y fue publicado en la revista BMJ Medicine, con el objetivo de comprender si no solo la cantidad sino también la variedad del ejercicio tiene impacto en la salud y la longevidad.

Cuál es la clave para aumentar la longevidad Los investigadores partieron de una observación frecuente: muchas personas sostienen rutinas físicas repetitivas porque brindan previsibilidad y sensación de control. Sin embargo, el cuerpo no siempre responde de manera óptima a estímulos idénticos sostenidos en el tiempo.

Frente a ese escenario, el estudio buscó determinar si combinar distintas formas de actividad física podía ofrecer beneficios adicionales frente a limitarse a una sola práctica, incluso cuando el volumen total de ejercicio era similar.

Entrenamientos y actividades estudiadas - Caminar: reducción del 17% en el riesgo de muerte por cualquier causa.

- Deportes de raqueta (tenis, squash, ráquetbol): disminución del 15%. - Remo: reducción del 14%. - Calistenia (ejercicios con el propio peso): reducción del 14%. - Entrenamiento de fuerza: disminución del 13%. - Correr: reducción del 13%. - Trotar: disminución del 11%. - Subir escaleras con frecuencia: reducción del 10%. - Andar en bicicleta: disminución del 4%. - Natación: no mostró una asociación estadísticamente significativa con menor riesgo de muerte. - Yoga y estiramientos: incluidos en el análisis general, sin un porcentaje individual destacado. - Tareas físicas al aire libre de intensidad variable: consideradas en el cómputo total de actividad, sin resultado aislado específico.