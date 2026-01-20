Ideal par el trabajo: El ejercicio de 3 minutos que ayuda a contrarrestar los efectos de pasar horas sentado

El sedentarismo prolongado impacta de forma directa sobre la salud de quienes pasan gran parte del día sentados por trabajo o rutina, afecta el metabolismo se asocia a un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Frente a este escenario, especialistas en salud destacan un ejercicio simple que puede realizarse en solo tres minutos y repetirse cada 45 minutos: las sentadillas.

El médico David Céspedes, divulgador de contenidos de salud en redes sociales, explicó que realizar diez sentadillas cada 45 minutos a lo largo del día puede generar un impacto comparable al de caminar diez mil pasos diarios. Según detalló, la clave no está solo en moverse, sino en activar grupos musculares grandes. “ Cuando los músculos se contraen, liberan compuestos muy importantes para el cerebro, el metabolismo e incluso para la quema de grasa ”, señaló. En esa línea, aclaró que un paseo suave no produce el mismo efecto fisiológico y recomendó hacer sentadillas a un ritmo cómodo, con progresión gradual.

Las sentadillas son una gran alternativa dentro de este tipo de entrenamiento.

- I nterrumpir el tiempo prolongado sentado cada 45 minutos con actividad física breve.

Estos ejercicios son perfectos para hacer durante la jornada laboral.

- Realizar sentadillas durante aproximadamente tres minutos en cada pausa.

- Completar alrededor de diez sentadillas por interrupción, adaptando el ritmo a la condición física personal.

- Priorizar ejercicios que activen grandes grupos musculares, especialmente piernas y glúteos.

- Evitar concentrar toda la actividad física en una sola sesión diaria cuando se pasan muchas horas sentado.

- Optar por pausas activas frecuentes en lugar de una caminata larga seguida de varias horas de inactividad.

Beneficios de realizar este tipo de ejercicio

- Reduce los efectos negativos del sedentarismo prolongado.

- Mejora el control de la glucosa en sangre a lo largo del día.

- Disminuye el riesgo de sobrepeso y obesidad asociados a la inactividad.

- Contribuye a la prevención de diabetes tipo 2.

- Favorece la salud cardiovascular y ayuda a regular la presión arterial.

- Activa grandes grupos musculares como cuádriceps y glúteos.

- Estimula el metabolismo y la quema de grasa.