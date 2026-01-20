20 de enero de 2026 - 18:41

Ideal par el trabajo: El ejercicio de 3 minutos que ayuda a contrarrestar los efectos de pasar horas sentado

Esta situación involucra a personas que permanecen entre ocho y doce horas diarias en una silla, frente a una computadora o realizando tareas de baja movilidad.

Ejercicios para la oficina
El sedentarismo prolongado impacta de forma directa sobre la salud de quienes pasan gran parte del día sentados por trabajo o rutina, afecta el metabolismo se asocia a un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Frente a este escenario, especialistas en salud destacan un ejercicio simple que puede realizarse en solo tres minutos y repetirse cada 45 minutos: las sentadillas.

Las sentadillas son una gran alternativa dentro de este tipo de entrenamiento.

El médico David Céspedes, divulgador de contenidos de salud en redes sociales, explicó que realizar diez sentadillas cada 45 minutos a lo largo del día puede generar un impacto comparable al de caminar diez mil pasos diarios. Según detalló, la clave no está solo en moverse, sino en activar grupos musculares grandes. “Cuando los músculos se contraen, liberan compuestos muy importantes para el cerebro, el metabolismo e incluso para la quema de grasa”, señaló. En esa línea, aclaró que un paseo suave no produce el mismo efecto fisiológico y recomendó hacer sentadillas a un ritmo cómodo, con progresión gradual.

Estos ejercicios son perfectos para hacer durante la jornada laboral.

Las recomendaciones más extendidas para cuidar la salud

- Interrumpir el tiempo prolongado sentado cada 45 minutos con actividad física breve.

- Realizar sentadillas durante aproximadamente tres minutos en cada pausa.

- Completar alrededor de diez sentadillas por interrupción, adaptando el ritmo a la condición física personal.

- Priorizar ejercicios que activen grandes grupos musculares, especialmente piernas y glúteos.

- Evitar concentrar toda la actividad física en una sola sesión diaria cuando se pasan muchas horas sentado.

- Optar por pausas activas frecuentes en lugar de una caminata larga seguida de varias horas de inactividad.

Beneficios de realizar este tipo de ejercicio

- Reduce los efectos negativos del sedentarismo prolongado.

- Mejora el control de la glucosa en sangre a lo largo del día.

- Disminuye el riesgo de sobrepeso y obesidad asociados a la inactividad.

- Contribuye a la prevención de diabetes tipo 2.

- Favorece la salud cardiovascular y ayuda a regular la presión arterial.

- Activa grandes grupos musculares como cuádriceps y glúteos.

- Estimula el metabolismo y la quema de grasa.

