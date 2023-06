Hizo un ingenioso cartel del Dibu Martínez para festejar por su recibimiento y se volvió viral

Una joven se recibió de Diseñadora Gráfica y lo celebró con un ingenioso cartel del Dibu Martínez. Paulina Ferreyra salió a festejar por las calles de Córdoba y el video de volvió viral.

Con una vuelta de tuerca, la joven se las arregló para recrear uno de los “bailecitos” más famosos del arquero de la Selección Argentina.

Pero la imagen del Dibu no solo tenía que ver con el festejo por “el gol” de haber concluido la carrera, sino que la imagen del campeón del mundo se había convertido en una cábala para Paulina.

“La historia comenzó antes del cartel: en el Mundial siempre tenía una imagen plastificada del Dibu en la cartera. Era la cábala de la buena suerte. Y por eso, quería que en mi recibida estuviera invitado él”, explicó a La Nación.

" Entonces con mi papá nos pusimos a pensar de qué forma y al principio queríamos idear una figura real de cartón del Dibu para sacarnos una foto”, agregó.

La joven y su padre querían hacer algo original, no una imagen plana y sin gracia. “Optamos por un cartel con un marco estático y que el Dibu pueda moverse para crear la ilusión del video”, dijo la joven.

Llegado el momento, la joven sacó el cartel y comenzó a mover los laterales para simular el baile de Martínez. Como era de esperarse, el cartel fue todo un éxito y se volvió viral.

“Lo que pasó con el cartel me confirmó que mi decisión fue la correcta en elegir la carrera, no solo por la creatividad, sino por lo que logró en la gente: llamó la atención y se destacó del resto de las opciones, es algo que me hizo sentir conforme”, dijo Paulina con orgullo.

Seguí leyendo