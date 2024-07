Scioli comparó a Milei con el Dibu Martínez en la despedida a atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

Con un guiño futbolístico que le hizo el ministro de Deportes, Daniel Scioli, el presidente Javier Milei encabezó esta mañana el saludo a los deportistas argentinos que participarán en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímplicos en Paris 2024. En su discurso, destacó los valores que otorga la competencia deportiva.

Desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), ante la atenta mirada de la delegación de atletas que representará al país, el jefe de Estado planteó: “Todo lo que logren será fruto del trabajo que hacen”.

El presidente Javier Milei en la despedida de los atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Captura de video)

Durante su discurso, Milei recordó su pasado como arquero (atajó en las divisiones juveniles de Chacarita) y hasta para hacer una referencia “a las fuerzas del cielo”.

“Todos ustedes son representantes de la República Argentina en la máxima cita del deporte global. Esto es un orgullo inmenso, proporcional al tamaño del servicio que le entregan a la Patria. Se trata de mostrarle al mundo entero quiénes somos como argentinos, un pueblo creativo y trabajador que se esfuerza por la excelencia”, dijo.

Javier Milei y su paso por las inferiores de Chacarita

“Cuando era muy joven, posiblemente con la misma edad de algunos de ustedes, también quise ser deportista profesional. Para mí, ser arquero fue una especie de escuela de vida, fue aprender valores comunes al deporte en general como la disciplina, constancia y sacrificio, pero marcó profundamente mi personalidad por lo específico de ser arquero”, señaló.

“Ser distinto a los otros 10, entrenar solo en una rutina diferenciada del resto, que el resultado dependa de mis errores o de mis aciertos de una manera que no depende de los demás. El duelo de temple que es atajar un penal. Creo que es algo que me marcó, como también me marcó mi ocupación de economista, aunque por distintas razones”, repasó el Presidente.

El Presidente Javier Milei despide a los deportistas argentinos que parten a los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos París 2024, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). pic.twitter.com/FOMJCDH5Lu — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 5, 2024

Recibieron el saludo del Presidente y portaron los símbolos patrios el voleibolista Luciano De Cecco y la jugadora de hockey sobre césped, Rocío Sánchez Moccia, abanderados olímpicos. También los atletas paralímpicos Hernán Barreto y Constanza Garrone.

“Si llegaron hasta aquí y si encima tienen la suerte de volver con una medalla, no será por azar, sino por el camino del sacrificio que han puesto en perfeccionar y competir”, expresó Milei.

Además, confesó sobre su vida: “Nunca me imaginé ser Presidente”.

Acompañaron a Milei el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la canciller Diana Mondino; el secretario y el subsecretario de Deportes, Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el subsecretario de Deportes, Julio Garro.

Scioli, por su parte, destacó al hablar a Emiliano “Dibu” Martínez por su rol en la Selección Argentina durante la Copa América y aprovechó para vincularlo a Milei.

“Usted, cuando era arquero y se lo reconocía por el vigor, la intensidad, ahora le toca atajar todo lo que le tiran, como el Dibu anoche. Un aplauso para el Dibu, que es realmente maravilloso”, declaró el titular de Deportes.

“Como también me llama Pichichi, usted tiene que jugar de arquero y jugador, como en el futsal, y meter muchos goles en favor de Argentina, que tanto lo necesitamos”, dijo entre risas Scioli.

Cuándo son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024

Los Juegos Olímpicos de París se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto próximos, mientras que los Paralímpicos tendrán lugar en la misma ciudad entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre.

Seguí leyendo: