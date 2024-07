Así están hoy Ava y Santino, los hijos del Dibu Martinez: “No le pudo hacer upa”

Emiliano Martínez, conocido cariñosamente como Dibu Martínez, es un arquero de fútbol de 31 años que debutó como titular en la Selección Argentina el 3 de junio de 2021 y se ha convertido en una figura indiscutida del plantel. Además, Dibu es el actual guardameta del Aston Villa F.C. de Inglaterra.

A los 16 años, Dibu Martínez dejó Argentina para iniciar su carrera en Inglaterra. En 2009, el mismo año de su llegada al Arsenal, conoció a Amanda Gama, más conocida como Mandinha Martínez. Su relación floreció rápidamente, y el 22 de mayo de 2017, sellaron su amor con una boda.

Santino y Ava, los hijos de Dibu Martínez y Mandinha

La pareja, conocida por mostrar su amor en redes sociales y asistir juntos a eventos públicos, ha formado una hermosa familia. Su primer hijo, Santino, nació el 29 de junio de 2018, y su hija, Ava, llegó el 30 de junio de 2021, en medio de la Copa América 2021, evento que popularizó el meme de “El Dibu no le pudo hacer upa”.

Ava, la hija menor de Dibu Martínez y Mandhina

Los cumpleaños de los hijos del Dibu en medio de la Copa América 2024

En medio de la actual Copa América 2024, Santino cumplió seis años. Compartiendo la pasión de su padre por el fútbol, celebró su cumpleaños con una temática dedicada a su papá y a la Selección Argentina.

Santino también tuvo la oportunidad de entrar al campo de juego junto a su padre durante uno de los partidos de Argentina, mostrando una inmensa alegría en su rostro.

Santino, el hijo mayor de Dibu Martínez y Mandhina

Ava, la hija menor, cumplió tres años y sus padres no dejaron de compartir su crecimiento y momentos especiales. Celebró su cumpleaños con una temática de Moana, y su madre, Mandinha, la describió con ternura: “La niña más especial que conozco. Tu tranquilidad me da paz, tu risa me llena el alma. Con tu inteligencia, vas a conquistar el mundo”.