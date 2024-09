Dibu Martínez pidió disculpas tras la sanción de la Conmebol: “Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie”

A poco tiempo de una nueva convocatoria de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez utilizó sus redes sociales para hacer un descargo luego de ser sancionado por la Conmebol , lo que le impedirá jugar en los próximos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. El guardameta del Aston Villa se perderá los encuentros ante Venezuela y Bolivia por “comportamiento ofensivo y violación del juego limpio” en los partidos contra Chile y Colombia.

La sanción se debe a dos incidentes: uno por gestos considerados obscenos por Conmebol durante la celebración de la Copa América, y el otro por haber golpeado una cámara tras la derrota ante Colombia en la última ventana internacional.

El Dibu empujó una cámara tras la derrota ante Colombia.

El arquero expresó su pesar hace unas horas en su cuenta de Instagram: “Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar”. Además, reconoció: “Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”.

El mensaje del Dibu Martínez en su perfil de Instagram sobre la sanción de Conmebol y FIFA.

CUÁNDO JUEGA LA SELECCIÓN ARGENTINA

La Selección argentina, campeona de América y del mundo, afrontará dos partidos clave en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. El 10 de octubre visitará a Venezuela a las 18:00, y cinco días después, el 15 de octubre, recibirá a Bolivia a las 21:00 en el estadio Monumental. La buena noticia es la vuelta de Lionel Messi a la convocatoria, que ya está recuperado de la lesión que sufrió en la final de la Copa América.

Actualmente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni marcha primero en la tabla de posiciones con 18 puntos, dos más que Colombia, su escolta.