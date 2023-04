Hilary Swank fue mamá a los 48 años y presentó a sus hijos en las redes sociales: “no fue fácil, pero valió la pena”

Hilary Swank eligió el día de pascuas para dar la gran noticia. Y es que la actriz, protagonista de “Million Dollar Baby” fue mamá a los 48 años. “No fue fácil, pero niño (y niña), valió la pena. Felices Pascuas. Posteando desde el mismísimo cielo”.

La ganadora del Oscar, casada con Philip Schneider, anunció su embarazo en vivo, en el programa “Good Morning América” (Buenos Días América). “Esto es algo que he deseado durante mucho tiempo y lo siguiente es que voy a ser mamá. Y no solo de uno, sino de dos. No lo puedo creer”, confesó Swank.

La actriz de "Million Dollar Baby" presentó a sus gemelos

Como era de esperar, la publicación se llenó de “me gusta” y comentarios que no solo le dieron la bienvenida a los pequeños sino que felicitaron a Swank por su nuevo título. “Felices Pascuas, mamá”, escribió la actriz Kate Hudson mientras que Sharon Stone lanzó: “Dios los bendiga, cariño. Este es el viaje más extraordinario que puedes emprender. Muy feliz por todos ustedes”.

La actriz junto a su marido Robert Schneider

Por su parte, Viola Davis expresó su sorpresa y alegría a través de emojis de corazones y Juliette Lewis destacó la belleza y la fuerza de esta reciente mamá. A ellas, se sumaron famosos como Leslie Grace, Jesse Tyler Ferguson, Mariska Hargitay, Debra Messing y Katie Couric, quienes también expresaron su felicidad por su colega y coincidieron en el milagro de la vida.

MAMÁ A LOS 48 AÑOS

Cuando anunció su embarazo, la mirada se posó sobre la edad de la actriz. Estamos atravesando una época en la que muchas mujeres postergan la maternidad para darle espacio a su realización profesional, o simplemente porque es la edad en la que pueden ser madres. Sea la causa que sea, cada mujer o persona gestante es dueña de decidir cuándo maternar.

En el posteo en el que Hilary anuncia su embarazo y que son dos, algunas personas fueron realmente crueles con la actriz, pero otras vieron en ella, el deseo hecho realidad de una maternidad anhelada y que la edad dejó de ser tema.

El posteo en el que la actriz anunciaba que estaba embarazada de gemelos

“Le haces un flaco favor a las mujeres (que podrían estar luchando con la fertilidad) cuando actúas como si a los 48 años concebieras gemelos de forma natural. Tú y yo y todos los demás sabemos que se trata de dinero y ciencia, nada natural al respecto. Y a quién le importa, solo sé honesta”, escribió molesta una mujer.

“De una mamá a los 46 y otra vez a los 48, te encantará este viaje, ¡felicidades y disfruta de este momento tan especial! ❤️❤️❤️❤️”; “¡Felicidades! Y no escuches comentarios ignorantes sobre la edad. Di a luz a mi hija a los 47 años, tuve el embarazo más increíble, ¡completamente sin incidentes! Soy la más feliz con mi hija que cumplirá 3 años el próximo mes”, “Felicidades. Tengo 43 años, no estoy casada y quiero tener hijos. Todo el mundo me ha dicho que no está sucediendo para mí, ¡pero me das esperanza! Gracias”.