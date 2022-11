Gran Hermano: se viralizó un nuevo comentario desubicado de Alfa

Tras la agresión verbal a Coti, se viralizó otro comentario de Alfa en Gran Hermano, de hace unas semanas, hacia Mora Jabornisky, hoy ya eliminada de la casa.

En las últimas horas, se filtró otro hecho similar de Alfa, que lo vuelve a colocar en el centro de la polémica.

“Escuchame, Mora, lo que sí, pará, ahora en serio. ¿Ya te vas a dormir vos? Para no hacer ruido, dormí desnuda directamente así no hacemos ruido”, le dijo a Mora.

Y ella le respondió sin filtros: “Epa, ey, ey, ey, tengo 21 años, señor, puedo ser su nieta”. Pero Alfa continuó: “¿Nieta? No, mi nieta no, no seas turra”.

La fiesta de este viernes en Gran Hermano fue distinta a todas

La típica fiesta de los viernes en la casa fue diferente a las otras celebraciones. El primer viernes, fue “la fiesta flúo”, donde los participantes debían llevar atuendos o accesorios o maquillajes en esos tonos estridentes.

La segunda fue clásica “fiesta de Halloween”. Y el viernes último, “la fiesta de blanco”, donde justamente los jugadores debían lucir prendas blancas.

Este viernes, la fiesta no fue temática. Cada uno se vistió como quiso para simplemente disfrutar de una noche de música, baile y relax.

Maxi y Juliana se separaron tras tres semanas de romance

Todo indicaría que Maxi y Juliana, la primera pareja de Gran Hermano 2022, le puso punto final a su relación tras casi un mes dentro de la casa.

Fueron los primeros en tener sexo en la casa y lo hicieron en dos oportunidades. Pero a tres semanas de que inició su relación, el joven le manifestó que quería enfocarse en el juego.

Juliana y Maxi, separados en la casa de Gran Hermano.

Por ende, Maxi le expresó a Juliana que no le queda más opción que alejarse de ella. La noticia no le cayó nada bien a la oriunda de Venado Tuerto, que rompió en llanto en la habitación.

A pesar de que Telefe no dio a conocer el momento en el que él le planteó el distanciamiento, en las redes sí apareció un video en la pileta donde ella le pregunta si ya le contó al Conejo que terminaron.

Esto ocurre tras un movimiento de Juliana en la casa, que cambió de bando entre las chicas, al dejar de estar con Julieta, Coti y Daniela, para acercarse mucho más a La Tora y María Laura.

A partir de eso, pasó a ser una de las participantes más odiadas por los televidentes del reality, ya que en varias oportunidades se la vio llevando y trayendo información.