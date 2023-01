Gran Hermano: La Tora juega con fuego e intenta manipular las nominaciones rozando el complot

La casa está cada vez más picante. Son las últimas semanas y las nominaciones se hacen muy difícil. Los participantes especulan con las placas y algunos intentan llevar los votos para los “seguros” en abandonar la casa.

Uno de ellos es la Tora, que en un intento por zafar de ser eliminada y de salvar a Nacho, quiere llevar los votos para los nuevos.

En una charla con Romina, Lucila trató de hacerle entender que aquellos que se vienen quedando lo hacen porque “son buena madera”, pero con un detalle, solo nombró a los viejos participantes, dejando de lado a Ariel y Camila que también han sido salvados por el público.

En otra charla, pero esta vez con Nacho, La Tora, que no puede dar información de afuera, especuló con las fortalezas dentro de la casa. Su plan contempla mandar a placa a Alfa para que de una vez por todas saque a Ariel de la casa.

Y mientras hablaba, rozó el complot, al sugerirle a Nacho que habría que “coordinar” (aunque después se retractó) para que todos vayan por el mismo lado y “no desperdiciar votos”.

La Tora intenta manipular los votos

Los participantes, antes de saber quién iba a ser el líder de la casa, especulan con qué pueden llegar a hacer algunos participantes para no ir a placa o, en el caso de quedar, sumar uno “débil” para no dejar la competencia.

Como cada vez son menos, salvo que todos, por casualidad, vayan por uno o dos participantes específicamente, los votos van a estar repartidos y más teniendo en cuenta que esta semana hay dos líderes, por ende solo son 8 participantes los que quedan aptos para votar.

Los participantes cada vez son menos y la nominación es más complicada

Ahora, con Romina y Marcos compartiendo liderazgo se complica la estrategia de mandar al obvio a placa para que sea salvado porque los participantes no comparten el mismo criterio para salvar alguien. Por ejemplo, Agustín es el más obvio para ser rescatado por Marcos, pero no por Romina que no se lo banca. Y en el caso de Romina, si quisiera salvar a Daniela, Marcos no estaría muy de acuerdo.

Posiblemente sea una placa multitudinaria y quién se vaya, un misterio. Los ánimos cambian todos los días, los “odiados” se convierten en favoritos y al revés.

LA TORA Y EL COMPLOT, EL ANTECEDENTE

Lucila “La Tora” ya tuvo una mala experiencia con el complot cuando “arregló” los votos con Juliana en la cocina. Las participantes se olvidaron de las cámaras y en una tabla de picar, “Tini” escribió las iniciales de las jugadores por las que tenían que votar.

Gran Hermano tomó nota de la falta y en ese momento, dio por inválida las votaciones y sancionó a la casa, después de reiterados hechos de complot.

¿La Tora volvió más cuidadosa o cometerá el mismo error?