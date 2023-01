Gerard Piqué y Clara Chía Marti, en crisis por una frase de la canción de Shakira

Gerard Piqué y su novia Clara Chía Marti estarían en crisis a partir de una de las frases de la Music Sessions #53 de Shakira junto a Bizarrap, en donde destrozó al exfutbolista y su nueva pareja.

Desde los medios españoles, aseguran que una crisis pone en duda el futuro de la pareja. El show ‘Sálvame’ reveló cuál fue la frase que abrió la preocupación de Clara.

Según los periodistas de España, fue “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, dando a entender que el exfutbolista habría intentado volver con la colombiana.

Por su parte, Chía Marti se mostró refugiada en la gran mayoría de los días desde el estreno del tema en casa de sus padres.

Gerard Piqué y su novia

Además, apareció junto a Piqué dentro de un auto y hasta señalando desde el interior a los fotógrafos que los iban siguiendo a lo largo del trayecto.

Asimismo, desde España revelaron que Clara busca mantener su rutina laboral en la productora Kosmos que preside su pareja.

Clara Chía Marti

En cuanto a la periodista Mayte Ametlla, explicó que se comunicó de manera directa con el padre de Clara y este le contó que su hija se encuentra en perfectas condiciones.

Y el hombre aclaró que no escuchó la canción protagonizada por Shakira, ya que “él escucha música clásica, como Bach o Vivaldi y que no le gusta nada ese género”.

Gerard Piqué busca iniciar una demanda contra Shakira por la Music Session

El actual empresario habló con su equipo de abogados para averiguar si existía la oportunidad de abrir una instancia legal por la canción que acumuló miles de reproducciones.

El problema para el jugador se sitúa en que “al no haber referencias explícitas a su persona, podría salir perdiendo en un hipotético juicio”.

En ‘El programa de AR’, contaron que Clara “se cansó” de la actitud de Shakira en sus canciones, por lo que decidió tranquilizarse.

Y además, dicen que eligió entender que “es el precio que tuvo que pagar por enamorarse de un hombre que en su momento estaba comprometido y con familia”.